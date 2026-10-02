Los API catalanes piden "una nueva etapa de diálogo" tras la votación de los decretos de vivienda

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BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) catalanes han pedido que se abra "una nueva etapa de diálogo" tras la no convalidación de los decretos de vivienda presentados por el Gobierno, en un comunicado este viernes.

La entidad considera que se debe abrir una nueva etapa de reflexión sobre "cómo se está abordando uno de los principales problemas sociales y económicos del país".

Ha subrayado la "necesidad de actuar ante la gravedad de la situación de la vivienda", aunque ha dicho que la respuesta no puede basarse en una sucesión de medidas urgentes sin suficiente diálogo con los actores implicados.

Ha explicado que la crisis de la vivienda requiere años de trabajo, recursos, continuidad y acuerdos amplios, por lo que han pedido que las políticas "se adopten deben partir de un análisis riguroso de los efectos de las medidas ya aplicadas".

La presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya, Montserrat Junyent, ha dicho que la no convalidación "no resuelve ninguno de los problemas" actuales.