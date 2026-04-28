Los API de Catalunya y el Tribunal Arbitral de Barcelona impulsan el arbitraje inmobiliario

Montserrat Junyent (API Catalunya) y Frederic Munné (TAB) durante la firma del convenio - API-TRIBUNAL ARBITRAL

BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los API de Catalunya (que incluye el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona como la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya) y el Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) han firmado un convenio de colaboración para promover el arbitraje como método de resolución ágil y eficiente de conflictos en el ámbito inmobiliario, informan ambas entidades en un comunicado este martes.

El acuerdo, suscrito por la presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Barcelona y de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya, Montserrat Junyent, y por el presidente del TAB, Frederic Munné, establece un marco de colaboración para fomentar el uso del arbitraje en ámbitos como la vivienda, los locales de negocio, la edificación y el sector inmobiliario en general.

"El arbitraje ya no es una alternativa, es una necesidad. Con este convenio lo ponemos al alcance del sector inmobiliario con soluciones ágiles, especializadas y con garantías", ha destacado Frederic Munné.

En el marco de este acuerdo, el Tribunal Arbitral de Barcelona asumirá la gestión de los procedimientos arbitrales que se le deleguen desde el COAPI, de acuerdo con su reglamento y protocolos, y garantizará la formación específica en materia de arbitraje a los colegiados.

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Por su parte, el COAPI apoyará a las iniciativas de promoción, impulso y divulgación del arbitraje: "Los profesionales del sector necesitan resolver conflictos con rapidez y seguridad. El arbitraje es una herramienta clave y este convenio nos permite facilitar el acceso", ha afirmado Montserrat Junyent.

Este acuerdo permite al TAB reforzar su tarea de promoción de los sistemas alternativos de resolución de conflictos (ADR, por sus siglas en inglés) y acercar el arbitraje al sector inmobiliario, ofreciendo una alternativa más rápida, económica, confidencial y especializada que la vía judicial.