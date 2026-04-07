Apolo Cybersecurity se une al DFactory Barcelona para impulsar la ciberseguridad en la industria

Imagen del consejero delegado de Apolo Cybersecurity, Carles Flamerich, y el presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro. - APOLO CYBERSECURITY

BARCELONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La empresa especializada en servicios integrales de ciberseguridad Apolo Cybersecurity se ha incorporado al ecosistema de DFactory Barcelona, el hub de referencia internacional de industria 4.0 impulsado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), informan ambas este martes en un comunicado.

La incorporación de Apolo Cybersecurity se ha formalizado con un acto de bienvenida con la presencia del presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, y su directora general, Blanca Sorigué, junto al consejero delegado de la compañía, Carles Flamerich, que ha destacado que el uso de tecnologías como la robótica o la IA en la industria 4.0 "amplía de forma exponencial" la superficie de ataque y hace que la seguridad perimetral tradicional sea insuficiente..

"Hemos decidido establecernos en DFactory Barcelona para aportar una capa de inteligencia y defensa proactiva a este ecosistema de innovación", ha explicado Flamerich, con el objetivo de acompañar al resto de las empresas del hub desde el diseño de nuevas tecnologías hasta la monitorización de las infraestructuras.

Por su parte, Navarro ha destacado que la ciberseguridad es un pilar clave en la transformación industrial y que la llegada de Apolo Cybersecurity "refuerza nuestro compromiso con una industria 4.0 segura, resiliente y preparada para afrontar los retos del entorno digital".

Además, la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, ha afirmado que en un entorno "en el que la digitalización, la automatización y el uso intensivo de datos son clave, la ciberseguridad se convierte en un elemento esencial para que las empresas puedan crecer, innovar y competir con garantías".