Aprobada la transformación en equipamiento público de La Vinícola d'Alella (Barcelona)

Ámbito de las obras en Alella (Barcelona) - GOVERN

BARCELONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisió territorial de urbanismo del Arc Metropolità de Barcelona ha aprobado definitivamente la reconversión del antiguo edificio de la cooperativa La Vínicola d'Alella (Barcelona) en un equipamiento público y la construcción de 49 viviendas en la zona, 24 de protección alrededor de la antigua bodega y 25 libres en el actual aparcamiento de Can Calderó.

Para ello se modifica el planeamiento municipal de Alella en un ámbito que abarca la finca de la antigua cooperativa, situada en la rambla de Àngel Guimerà, así como los terrenos públicos de Can Calderó, mientras que la antigua bodega modernista acogerá el equipamiento y viviendas protegidas, informa el Govern en un comunicado este sábado.

La propiedad de La Vinícola cederá el solar y el edificio al Ayuntamiento a cambio de construir viviendas libres en Can Calderó, cuyos terrenos se recalificarán como de uso residencial, para construir unas viviendas que no alterarán el modelo residencial "consolidado en el sector" por lo que respecta a los parámetros y condiciones de edificación.

La conseller de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha asegurado que la recalificación garantiza la "viabilidad económica" de la operación que persigue proteger el patrimonio histórico del municipio y dotarlo de nuevos equipamientos de calidad, además de ofrecer vivienda, un 40% protegida.

Los usos de la parcela serán de equipamiento comunitario, de vivienda (edificaciones de planta baja más dos plantas de piso) y, además, servirá como nexo de conexión porque se habilitará un vial que conecte los pasajes del Vi Marfil y Montserrat.