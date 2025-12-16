Aprobado el convenio para adaptar la estación de Vila-seca (Tarragona) y unirla al futuro tranvía

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu de este martes - EUROPA PRESS

TARRAGONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado la firma de un convenio con Adif y el Ayuntamiento de Vila-seca (Tarragona) para desarrollar las actuaciones necesarias para adaptar la estación de Adif en el municipio a su entorno y conectarla con el futuro tranvía del Camp de Tarragona, informa en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

El acuerdo incluye la adaptación del entorno de la estación a los requerimientos ferroviarios y tranviarios, la conexión de ambas infraestructuras y las conexiones urbanas y la urbanización del entorno próximo al ferrocarril en el municipio.

También, el diseño y ejecución de dos pasos transversales que mejoren el acceso a la estación y la relación entre ambos medios de transporte, y la permeabilidad y conexión entre los dos lados de la ciudad.

Por otro lado, el Govern ha autorizado incrementar en 21,1 millones de euros el importe máximo destinado a la compra de material móvil, taller y señalización del tranvía en el Camp de Tarragona.

La primera fase del tranvía del Camp de Tarragona prevé dar servicio a Cambrils, Salou y Vila-seca (Tarragona) y dispondrá de 14 paradas.