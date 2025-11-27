Aprobado el PDU para construir el nodo ferroviario sur del Puerto de Barcelona por 265 millones. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Territorio de Catalunya de la Generalitat ha aprobado este jueves el Plan Director Urbanístico (PDU) de la nueva Terminal Logística Intermodal del Puerto de Barcelona, que da luz verde a la construcción del nodo ferroviario sur del puerto y que supondrá una inversión aproximada de 265 millones de euros, a repartir entre el Puerto y, en menor medida, las concesionarias.

Así lo han explicado este jueves en Barcelona la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, y el presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, quienes han presentado la aprobación definitiva del PDU, que pone fin a un proceso de negociación de 4 años, y han estimado que el nodo ferroviario esté finalizado en 2032.

"Esta es una pieza de impulso que supone la transformación del Puerto de Barcelona en una referencia de futuro en el Mediterráneo, capaz de adaptarse a la realidad económica, ambiental y logística del siglo XXI", ha destacado Paneque.

Por su parte, Carbonell ha puntualizado que el Puerto tiene una cota modal ferroviaria del 12%, superior a la de otros puertos europeos como Amberes o Rotterdam, y ha dicho que este porcentaje aumentará cuando finalicen las obras del Corredor Mediterráneo y de Can Tunis, hasta igualar o superar el 16% alcanzado en 2022.

Para dar cumplimiento al PDU, el Puerto de Barcelona invertirá 26 millones de euros en la creación de zonas verdes.

UN NODO FERROVIARIO CON 6 TERMINALES

La aprobación del PDU supone autorizar la construcción de este nodo, que tiene como objetivo incentivar el trasvase del volumen de mercancías de carretera al tren y la reducción "sustancial" de las emisiones de las cadenas logísticas y otras externalidades negativas, como congestiones viales y accidentes.

Estará integrado por 6 terminales, dos de ellas ya construidas y en funcionamiento --la terminal ferroviaria de carga y descarga del Moll Prat y la Terminal C de expedición y recepción--, que darán servicio al Puerto de Barcelona y a su entorno.

Se les sumarán otras cuatro: una terminal de autopista ferroviaria, una de recepción y expedición y otra de carga y descarga, ubicadas en el antiguo cauce del río Llobregat, y otra de recepción y expedición paralela al curso del río, denominada Terminal Nou Llobregat.

Una vez estén en funcionamiento las 6 terminales del nodo ferroviario sur, se estará en condiciones de pasar de la carretera al tren unos 640.000 contenedores y 46.000 semiremolques anuales.

NUEVOS ESPACIOS VERDES

El PDU incluye la regulación y ordenación de los espacios afectados por las nuevas infraestructuras mediante la generación de 24 hectáreas de nuevos espacios públicos verdes.

Estas integran el Corredor Verd Parc Agrari del Llobregat-Parc de Montjuïc, una red de itinerarios que conectarán las distintas áreas logístico-portuarias y los espacios naturales.