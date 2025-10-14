Aprobado el plan de acción para desplegar la Estrategia de bioeconomía de Catalunya 2030

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque. - EUROPA PRESS

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado el Plan de acción 2025-2027 para dar continuidad al despliegue de la Estrategia de la bioeconomía de Catalunya 2030, informa en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

De acuerdo con el Ejecutivo catalán, durante el periodo 2022-2024, el primer plan de acción permitió "dar un salto cualitativo y asentar las bases de una política de bioeconomía más estructurada", con nuevos instrumentos como el Observatorio agroalimentario, rural y ambiental.

En este contexto, el nuevo Plan de acción 2025-2027 nace con la voluntad de dar continuidad a estos procesos y "consolidar una estrategia de bioeconomía más transversal y orientada a resultados".

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, la Agència de Residus de Catalunya, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya y el Centre de la Propietat Forestal financian conjuntamente este nuevo plan de acción.

En Catalunya, la bioeconomía representaba un 9,8% del PIB y ocupaba a 650.000 personas en 2022, lo que suponía el 17,2% del total de puestos de trabajo, según datos del Govern, y se espera que estas cifras "aumenten en los próximos años con la implantación de la estrategia".