Aprobados 7 nuevos currículos de FP de artes plásticas y diseño sobre escultura en Catalunya

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación, en una foto de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado este martes 7 nuevos currículos de ciclos formativos de artes plásticas y diseño en Catalunya, todos ellos relacionados con la escultura, ha informado la Generalitat después de la celebración del Consell Executiu.

Se trata de los grados medios de 'Forja Artística' y 'Reproducciones Artísticas en Madera', y los grados superiores de 'Fundición Artística, Moldes y Reproducciones Escultóricas', 'Escultura Aplicada al Espectáculo', 'Técnicas Escultóricas' y 'Técnicas Escultóricas en Piel'.

La Conselleria de Educación y FP quiere adecuar todos los currículos de artes plásticas y diseño para "ajustarse a las necesidades de las empresas", en paralelo a la actualización de los contenidos para ofrecer una formación de calidad.