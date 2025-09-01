La Apsec pide 3.300 nuevos docentes para la escuela de iniciativa social de Catalunya

Archivo - Una mujer lleva de la mano a un niño, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Associació Professional de Serveis Educatius de Catalunya (Apsec) ha pedido 3.300 nuevos docentes para los centros educativos de iniciativa social para "equiparar" la plantilla de profesorado con la del sector público.

En un comunicado de este lunes, la entidad señala que, "casi 30 años después, la plantilla de la escuela concertada en Catalunya continúa siendo la misma que en 1995" y cree que esto dificulta poder atender las necesidades educativas, sobre todo en la atención a la diversidad.

Explica que la cifra de 3.300 profesionales corresponde a los 1.500 docentes "que ha perdido el sector concertado desde el curso 2017-2018", según un informe del Síndic de Greuges; y a los 1.800 que ya faltaban en la escuela concertada también en el 2017-2018.