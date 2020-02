Aragonès apuesta por sumar a los comuns "en el próximo paso adelante" hacia la independencia

Publicado 04/02/2020 19:02:08 CET

Un libro repasa su trayectoria y las ideas políticas del vicepresidente del Govern

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha apostado por sumar a los comuns "en el próximo paso adelante" hacia la independencia de Catalunya, ya que cree que en muchos aspectos su posición no es muy diferente a la de ERC.

"Tenemos que poderlos sumar como autodeterministas en el próximo paso adelante, en el próximo hito en el camino hacia la independencia", ha afirmado en el libro 'Pere Aragonès, l'independentisme pragmàtic' (Pòrtic) de la periodista Magda Gregori, que se ha presentado este martes en rueda de prensa y saldrá a la venta este miércoles.

El libro repasa la trayectoria, el proyecto político y curiosidades de la vida de Aragonès, como sus inicios en política con las Joventuts d'Esquerra Republicana (JERC), cuando conoció al líder de ERC, Oriol Junqueras, y su pasión por la cocina como manera de desconectar.

También relata el momento en que en enero de 2018, a través del cristal que los separa en las visitas a la cárcel, Junqueras le pidió dar un paso adelante y ponerse al frente del partido si la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ingresaba en prisión o se iba al extranjero --como acabó ocurriendo--.

"Mi primera reacción fue: ¿No hay nadie más?", ha explicado en rueda de prensa, y ha asegurado que ha asumido el reto siendo consciente de que no es un relevo total en el liderazgo del partido, sino un liderazgo complementario debido a la situación de Junqueras y Rovira.

Sobre la posibilidad de ser candidato a la Presidencia de la Generalitat, ha afirmado que está "a disposición del partido para asumir las responsabilidades que el partido encomiende", pero ha reiterado que el candidato de ERC es Junqueras.

En este sentido, ha señalado que los republicanos mantienen como prioridad la candidatura de Junqueras y que están "batallando por la inmunidad" en los tribunales europeos, pero que si finalmente no es posible todos estarán a disposición de lo que considere el partido.

"Si hay gente que está en la cárcel y en el exilio a nadie le puede dar pereza", ha concluido, y ha negado que este sea un libro sobre un candidato a la Generalitat porque argumenta que lo empezaron a elaborar hace muchos meses y que ha sido una coincidencia que se haya publicado justo cuando el presidente del Govern, Quim Torra, anunció elecciones.

QUIM TORRA

Preguntado por su relación con Torra, Aragonès lo ha definido como una "buena persona y honesta", ya que cree que todas las decisiones las ha tomado basadas en sus convicciones, aunque han podido tener diferencias porque forman parte de dos espacios políticos diferentes.

Ha expresado su incomodidad por la situación que se produjo el lunes de la semana pasada en el pleno, cuando no aplaudió el discurso de Torra que cargaba contra el presidente del Parlament, Roger Torrent, tras no poder votar en la Cámara: "Poner el foco en el presidente del Parlament y no en la Junta Electoral y el Tribunal Supremo era una contradicción, con lo que yo no podía levantarme y aplaudir un razonamiento de este tipo", aunque admite que no le gustó la imagen.

También ha defendido a Torrent --uno de los nombres que han sonado, junto al suyo, para encabezar la lista de ERC en las próximas elecciones--, que ha definido como uno de los activos más importantes del partido y ha asegurado que ha tenido que afrontar decisiones complicadas en la Cámara: "Siempre estaré a su lado en estas situaciones complicadas".

INDEPENDENTISMO PRAGMÁTICO

Aragonès ha destacado que, pese a que le cuestan este tipo de actividades que potencian su figura personal, el libro puede servir para explicar el proyecto político de ERC que él defiende y que, según él, reivindica la necesidad de analizar la correlación de fuerzas que hay en la actualidad para avanzar hacia la independencia: "Lo que quiero es conseguir la independencia. No ser independentista toda la vida".

Por eso, considera que hay que lograr sumar más adeptos al independentismo, pero ha advertido de que la "dinámica de puros o traidores", que critica que se ha instalado en el movimiento independentista en los últimos años, es un error y va en contra de este objetivo porque hace que el movimiento no sea atractivo para los que actualmente no comparten el objetivo de la república catalana.