Aragonès avisa al Gobierno: "Para que avance la legislatura, los compromisos se deben cumplir"

Encarga a Presidencia y Justicia observar "los trámites legislativos y la aplicación" de la amnistía



BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha avisado al Gobierno central de que "para que avance la legislatura, los compromisos se deben cumplir", tras los acuerdos alcanzados con el PSOE para investir de nuevo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Lo ha dicho en rueda de prensa tras un Consell Executiu extraordinario en la Generalitat, donde ha destacado que ha comenzado una "nueva etapa", que su Govern afronta desde la máxima ambición pero también con toda la exigencia al Gobierno, ha dicho textualmente.

"Iniciamos una nueva etapa en la que comienza a hacer realidad lo que se nos decía que era imposible. La amnistía que hace tan solo unas semanas era imposible, ya ha comenzado su tramitación en el Congreso y será una realidad en los próximos meses", ha celebrado el presidente catalán.

Ha defendido que la amnistía deberá servir para "acabar con la represión, con el exilio forzado, con las inhabilitaciones, con las multas y con las amenazas de prisión que continúan aún hoy por parte de algunos elementos de la judicatura", ha criticado en alusión al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón.

El presidente catalán ha augurado un camino difícil para la amnistía, en el que "habrá que superar dificultades como las reacciones de la derecha y la extrema derecha española", para lo que ha insistido en que el Govern trabajar para que el acuerdo sobre la amnistía salga adelante.

LA APLICACIÓN DE LA AMNISTÍA

Ha detallado que la Generalitat analizará y acompañará el proceso de aprobación y aplicación de la ley, para lo que ha encargado a las Consellerias de Presidencia y Justicia la "observación de los trámites legislativos y la aplicación de la ley".

Preguntado por si su encargo a los departamentos de Presidencia y Justicia sería similar a la propuesta de la CUP de crear un observatorio vinculado al Parlament para analizar la aplicación de la nueva norma, Aragonès ha respondido que "todos los instrumentos que pueda haber de análisis y observación, estén donde estén, son importantes".

"En su momento se irán desplegando", ha afirmado el presidente del Ejecutivo catalán, que no ha querido entrar en más detalles al respecto.

MESA DE DIÁLOGO

Esta nueva etapa implica, según él, el compromiso de continuar con la negociación en la mesa de diálogo, en la que asegura que defenderá los intereses de una "amplia mayoría que quiere decidir libremente" el futuro de Catalunya.

Aragonès no ha detallado la nueva fecha en la que se reunirá la mesa de diálogo ni la comisión bilateral entre Gobierno central y Generalitat, ya que asegura que "lo importante no es la fecha, sino los acuerdos", y ha añadido que el Govern no irá a reuniones solo para hacerse una foto.

Ha destacado que, en los acuerdos de PSOE y ERC, "el Gobierno asume que el conflicto entre Catalunya y España es un conflicto sobre la soberanía y el reconocimiento nacional" y no un problema de convivencia, como asegura que defendían en el pasado.

"TODO EL ACOMPAÑAMIENTO"

Aragonès ha calificado de oportunidad histórica la coyuntura actual, y se ha comprometido a trabajar con la "máxima seriedad, con todo el acompañamiento, para establecer las condiciones para un referéndum sobre la soberanía de Catalunya" a lo largo de la legislatura de Sánchez.

Sobre si debería haber una coordinación de las mesas de negociación de Gobierno-Generalitat y Gobierno con ERC y con Junts, Aragonès ha descartado "entrar en polémicas" al respecto.

Ha sostenido que el Govern trabajará para ir bien acompañado a la negociación, ya que considera que en Catalunya hay "bastantes organizaciones sociales, económicas y partidos políticos" que coinciden con sus objetivos.