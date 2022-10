Aragonès avisa a Junts de que será "muy pesado" para que aprueben los Presupuestos

Afirma que habrá una "demora mínima" en las cuentas con una prórroga técnica de 15 o 20 días

BARCELONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado este miércoles que siempre tendrá la mano tendida a Junts para llegar a acuerdos en el Parlament y le ha advertido de que será "muy pesado" para que aprueben los Presupuestos de la Generalitat de 2023.

En el turno de réplica a los grupos durante su comparecencia ante el pleno del Parlament para informar sobre los cambios en el Govern tras la salida de Junts, ha insistido en que, si los Presupuestos "eran buenos hace 10 días" cuando los elaboró el exconseller de Economía Jaume Giró, deben facilitar que salgan adelante.

Aragonès ha afeado a Junts que lo responsabilicen a él de su salida del Govern: "Ustedes hicieron una consulta. No voté yo la consulta de Junts para salir del Govern", y les ha acusado de no haberlo apoyado en la mesa de diálogo con el Gobierno central para lograr un referéndum, pero espera que en el futuro sí que respalden al Ejecutivo en este asunto.

También ha preguntado a Junts si "participarán del bloqueo o de las soluciones", y les ha recriminado que cuestionen el compromiso del Ejecutivo con el independentismo, que cree que ha crecido cuando ha sabido sumar a nuevos sectores.

El presidente catalán ha dejado claro que no piensa convocar elecciones en el momento económico y social actual porque cree que la ciudadanía "no se merece ir por la calle y ver los carteles de una nueva campaña electoral para ver si tirando los dados el resultado sale un poco diferente, no mucho, y alguien puede tener alguna otra oportunidad".

Ha reconocido que será difícil llegar a acuerdos en esta nueva etapa del Govern en solitario de ERC pero ha mostrado su convicción de que, negociando medida a medida, lograrán las mayorías necesarias: "Creo que es lo que la ciudadanía nos pide".

RÉPLICA A ILLA

Aragonès ha acusado al primer secretario del PSC, Salvador Illa, de no hacer ninguna propuesta para resolver el conflicto catalán y se ha abierto a convocar una mesa de partidos catalanes si plantean una propuesta: "Si hay una alternativa, estoy dispuesto a discutirla".

Tras las críticas de Illa a que se retrasen los plazos de la tramitación de los Presupuestos, el presidente ha defendido que, tras los cambios en el Govern, se necesita un tiempo para acabar de definir las cuentas y que habrá una "demora mínima", que puede hacer que haya una prórroga técnica de 15 o 20 días en el inicio de 2023.

CUP Y COMUNS

Aragonès ha expresado su confianza en que pueden llegar a acuerdos con la CUP, tanto en cuestiones como vivienda, salud y energía, como en la defensa de un referéndum, y ha emplazado a los 'cupaires' a hablar y mejorar su propuesta de impulsar un acuerdo de claridad.

También ha mostrado su disposición de negociar con los comuns y ha apuntado que esto quiere decir que ambas partas cedan: "Es lo que estoy convencido que tendremos la oportunidad de hacer en las próximas semanas", en la tramitación de los Presupuestos.