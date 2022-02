Aragonès cree que no hay normalidad política en Catalunya ni la habrá "mientras exista represión"

Supedita el apoyo de ERC en el Congreso al avance "hacia la resolución del conflicto político"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha considerado que en Catalunya no hay normalidad política y que "no se conseguirá mientras exista represión y mientras el derecho de Catalunya a decidir su futuro no esté asegurado".

En una entrevista en el diario 'Público' recogida por Europa Press este domingo, ha asegurado que la relación de la Generalitat con el Gobierno "debe mejorar mucho" y les ha reprochado que invadan competencias en un intento de modernizar el Estado, según él.

Ha supeditado el apoyo de ERC en el Congreso a que se avance "hacia la resolución del conflicto político", porque considera que es el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que debe decidir si quiere resolverlo o no.

Aragonès también ha afirmado que la Comisión Bilateral es "absolutamente insuficiente, no desde el punto de vista de resolución del conflicto político, sino de la gestión en el actual marco jurídico y político".

Preguntado por la dirección del PP, ha afirmado que "seguirá siendo lo mismo de siempre" y ha criticado que detrás de la crisis interna hay un presunto caso de corrupción.

POLÍTICA CATALANA

Ha pedido a Junts "lealtad" y ha afeado al partido que no trasladen las declaraciones que hacen en los medios a los espacios de interlocución que tienen con ERC, y ha considerado que la retirada del escaño del 'cupaire' Pau Juvillà es una muestra de ello.

Ha opinado que "el independentismo avanza cuando es capaz de marcar unos objetivos democráticos", por lo que ha instado a formular una propuesta en positivo y constructiva que permita materializar otros grandes consensos que, a su juicio, existen en Catalunya, como la escuela en catalán.

Ha afirmado que trabajará para llegar a acuerdos con los comuns y la CUP "a la vez" y ha descartado contemplar a la formación morada como alternativa al apoyo de los anticapitalistas.

Ha mostrado incredulidad por la oposición de la CUP a los presupuestos catalanes porque, a su juicio, las cuentas responden al acuerdo de investidura y "los elementos de discrepancia que ponen sobre la mesa no estaban" en el mismo.

Preguntado por la candidatura de los Juegos Olímpicos de 2030, ha reafirmado que "quien debe decidir finalmente son las comarcas de Alt Pirineu y Aran" y se ha mostrado convencido de conseguir un acuerdo de colaboración con Aragón.

Respecto a la sentencia del 25% de castellano en las escuelas catalanas, ha explicado que el Govern aprobará "medidas de carácter normativo para garantizar el modelo" actual.

SITUACIÓN EN UCRANIA

Aragonès ha convenido que la previsión de descenso de los precios de la energía a partir del mes de marzo "puede retrasarse" por la invasión rusa de Ucrania, en cuyo mercado operan unas 1.350 empresas catalanas.

También ha augurado que las consecuencias de la invasión militar rusa "van a durar décadas", ha defendido la independencia del país y se ha alineado con las medidas de respuesta que impulsa la Unión Europea.