Aragonès defiende el compromiso de Mossos contra la corrupción y lamenta que se hable de "purgas"

BARCELONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defendido este miércoles en el Parlament el compromiso de los Mossos d'Esquadra contra la corrupción, y ha tachado de inmoral que algunos grupos parlamentarios hayan acusado al Govern de hacer "purgas" en el cuerpo tras los cambios en la cúpula de la policía catalana.

"No es de recibo oír decir que con los cambios se han producido purgas, depuraciones, que nos hemos cargado el cuerpo y que son producto de venganza", ha censurado el presidente catalán en una comparecencia ante el pleno del Parlament.

Aragonès considera que estas afirmaciones "solo favorecen al 'pim, pam, pum' político y son acusaciones partidistas", y ha defendido que en ningún momento el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, interferirá en las investigaciones sobre corrupción, algo que considera una crítica infundada.

"¿Quién investigó el caso Mercurio, el caso Pallerols, el caso Inipro o la trama del 3%? El cuerpo de los Mossos. ¿Y de quién eran los colores de personas vinculadas a este caso? En algunos casos dirigentes de los gobiernos de determinados momentos. ¿Y dejaron de investigar? No. Por lo tanto, máximo respeto por los Mossos", ha añadido.

POLICÍA POLÍTICA

Aragonès ha sostenido que el Govern "no utiliza a la policía con finalidades políticas, como hacía el anterior ministro del Interior del Gobierno, que desde su despacho dirigía operaciones de intoxicación política sobre el país, utilizando a la policía española", en referencia al exministro Jorge Fernández Díaz y el presunto espionaje al extesorero del PP Luís Bárcenas.

"No todos somos así, que no nos pongan en este saco", ha remarcado para reafirmar que el Govern y los Mossos están plenamente comprometidos en la lucha contra la corrupción, y manda un mensaje a la ciudadanía de que no se preocupen en este sentido.

Ha defendido como normales los cambios en la prefectura de Mossos, y ha asegurado que responden a una voluntad de abrir una nueva etapa, "con mirada al 2030", con una policía más cercana a la ciudadanía, un rejuvenecimiento y una feminización del cuerpo, ya que la cúpula de Mossos ha pasado de un 11 a un 25% de mujeres, ha explicado.

Aragonès ha asegurado que el cuerpo de Mossos doblará a los agentes destinados al área de anticorrupción y que se blindarán aún más los protocolos de actuación: "La corrupción es uno de los principales males de la democracia; tenemos que ser escrupulosamente intolerantes con la corrupción".

Además, ha afirmado que el nombramiento del nuevo comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Maria Estela, ha supuesto la restructuración organizativa en 31 comandos, y que entre ellos había también el del responsable de la Comisaría de Investigación Criminal, Toni Rodríguez, que ha sido relevado por Ramon Chacón.

Aragonès ha defendido este cambio porque Rodríguez "estuvo durante meses en funciones" y cree que el nombramiento de Chacón aporta estabilidad y que se ocupe este cargo de responsabilidad con plenas funciones, y también defiende su independencia y profesionalidad en la lucha contra la corrupción.