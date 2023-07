Aragonès defiende la memoria democrática como "antídoto contra el fascismo y la extrema derecha"

Asiste a la conmemoración de los 85 años de la Batalla del Ebro



TARRAGONA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defendido este domingo la memoria democrática como "el mejor antídoto contra el fascismo y la extrema derecha, que hoy amenaza de nuevo todos los derechos libertades de Catalunya".

"Es importante que toda la ciudadanía con memoria y compromiso democrático siga movilizada: tenemos que decir bien claro que no queremos dar ni un paso atrás", ha afirmado en un acto conmemorativo en Ascó (Tarragona) por el 85 aniversario de la Batalla del Ebro.

Al acto también ha asistido la consellera de Justicia, Derechos y Memoria, Gemma Ubasart, y el delegado del Govern en las Terres de l'Ebre, Albert Salvadó.

"Memoria para no olvidar. Memoria porque no queremos permanecer en silencio y porque no queremos ser unos súbditos sometidos. Queremos seguir siendo una ciudadanía plenamente libre", ha añadido Aragonès.

Para él, la Batalla del Ebro "forma parte de la memoria colectiva del país por lo que ha significado para muchas familias" y la mejor manera de honrarla es seguir avanzando en consolidación de nuevos derechos.

Aragonès ha afirmado que la memoria democrática no se limita a mirar al pasado, sino que es verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, y "por eso hay a quien les molesta".

Ubasart ha considerado que los derechos y libertades conquistadas "son el resultado de una lucha sorda y constante" y ha apostado por trabajar en políticas de memoria adaptadas al presente y orientadas al futuro.