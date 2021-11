Aragonès pide un pacto entre sector público y privado para avanzar hacia la reindustrialización

"No lo hará solo el sector productivo, necesita del acompañamiento de la administración"

BARCELONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido este jueves "llegar a un acuerdo" donde sector público y privado aporten lo mejor de cada uno para que Catalunya avance en la reindustrialización verde y digital.

Lo ha dicho este jueves en la conferencia 'Reindustrialización verde y digital. Claves de una reactivación económica transformadora' organizada por Barcelona Tribuna en Casa Seat, en la que ha reclamado visión y acción transformadora para alcanzar los objetivos marcados.

"Y esto no lo podemos hacer solos, de hecho no lo tenemos que hacer solos, el Govern debe estar al lado del sector productivo, debe poner recursos para acompañar, pero solo saldremos hacia delante si vamos absolutamente alineados", ha sostenido Aragonès, que también ha destacado la importancia de no desaprovechar los fondos europeos.

Ha recordado que el Pacte Nacional per a la Indústria 2022-2025 tiene por objetivo hacer este salto hacia adelante en competitividad utilizando la sostenibilidad y la digitalización como grandes palancas de la "necesaria transformación del ecosistema industrial de Catalunya".

LIDERAZGO INDUSTRIAL

Ha dicho que este proceso debe hacerse recuperando dentro y fuera de la economía el liderazgo industrial y ha añadido: "Lo tenemos que hacer conjuntamente, no lo hará solo el sector productivo, necesita del acompañamiento de la administración, no lo hará la administración sola".

Ha defendido que conviene apostar por la industria de alto valor añadido que crea puestos de trabajo de calidad y esté absolutamente conectada con la investigación y la innovación y, por tanto, ve "imprescindible" hacer un salto en la transferencia de conocimiento.

"Del mismo modo entender que necesitamos la internacionalización, el presente pasa por la digitalización. No se trata de tener solo un pie en el mundo, sino de incorporar la digitalización en toda la cadena de valor, en todo el proceso productivo y debe llegar a todas las empresas catalanas", ha añadido.

"GRAN BARCELONA"

Hay que facilitar el acceso a la digitalización, y ha dicho que esta digitalización debe partir del legado que tiene Catalunya, aprovechando el potencial de la "gran Barcelona" como una urbe que compite con el mapa global de ciudades del mundo.

"No se trata de competir con otras ciudades y metrópolis para que solo una parte se pueda beneficiar, sino verdaderamente el éxito de la victoria es que esta prosperidad llegue a todo el mundo", ha añadido.

En este sentido, ha sostenido que ante la crisis mundial de chips, que afecta especialmente a las empresas automovilísticas, conviene dar respuesta con apuestas como el chip europeo, que según él debe constituir en Barcelona el núcleo del diseño y prototipado de un chip "totalmente estratégico para la economía europea para ganar soberanía tecnológica en el ámbito de la computación".

TALENTO E INNOVACIÓN

También ha destacado los cambios que deberá afrontar la industria cárnica y que, en toda la industria, Catalunya no debe afrontar estos cambios trabajando más barato, sino siendo más innovadores y teniendo más herramientas.

Ha llamado a ser más competitivos a través del talento emprendedor porque según él en esta liga no puede competir todo el mundo, sino los mejores: "Confiamos en el talento del país".

Para todo ello, ha dicho que los Presupuestos de 2022 deben permitir dar forma a la "transformación y sacudida" que necesita Catalunya, sobre todo frente a la desigualdades, ante las que ha llamado a revelarse.