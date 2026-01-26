Los aranceles, la desigualdad y el reto demográfico, principales riesgos para empresas en 2026

El conseller Miquel Sàmper y los responsables del Institut Cerdà y Veolia. - INSTITUT CERDÀ

BARCELONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las amenazas al comercio internacional, las desigualdades sociales y el reto demográfico son riesgos crecientes para empresas y organizaciones en 2026, según un informe del Observatorio de Riesgos, impulsado por el Institut Cerdà y presentado en la sede de Veolia en Barcelona este lunes.

El acto de presentación de la '5a edición del Observatorio de Riesgos para las Empresas en España' ha sido inaugurado por el director País de Veolia en España, Daniel Tugues, y el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper, informa el Institut cerdà y Veolia en un comunicado.

El Observatorio ha identificado 33 riesgos clave que se agrupan en 6 ámbitos: institucionales, recursos, medioambientales, tecnológicos, económicos y sociales, y entre los que tienen más importancia, dos repiten respecto al año pasado: la preocupación climática y la ciberseguridad.

"Destaca, sin embargo, que las amenazas al comercio internacional, las desigualdades sociales y el reto demográfico han escalado este año hacia las primeras posiciones", explican los autores del estudio.

El análisis señala que es la consecuencia de "la recomposición del orden geopolítico global y regional, el creciente descontento por la divergencia entre la macroeconomía y la percepción de la falta de progreso de segmentos de la población o la polarización creciente sobre la inmigración".

SÀMPER

El Observatorio de Riesgos es una aportación del Servicio de Soporte a la Gestión de Crisis (SSgC) del Institut Cerdà y fue creado en 2010 para ayudar a empresas y organizaciones a estar mejor preparadas para gestionar situaciones extraordinarias.

En su intervención, el conseller Sàmper, ha destacado precisamente el valor de la colaboración público-privada: "El Gobierno trabaja con la mano tendida y voluntad de acuerdo, porque no hay progreso económico sin empresas fuertes, innovadoras y competitivas", ha afirmado, tras añadir que, ante un entorno global incierto, Catalunya presenta una economía resiliente y dinámica, en sus palabras.

TUGUES (VEOLIA)

Por su parte, Daniel Tugues ha subrayado el papel de Veolia en el acompañamiento a administraciones, empresas y ciudadanía en la gestión de los riesgos ambientales y la adaptación al cambio climático, poniendo como ejemplo la gestión de la sequía en el área metropolitana de Barcelona.

"Gracias a la innovación y al uso de agua regenerada, se pudo garantizar el suministro sin interrupciones, incluso en el momento más crítico, y avanzar hacia un modelo de mayor independencia hídrica", ha dicho Tugues.

CABRERA (INSTITUT CERDÀ)

A su vez, el presidente del Institut Cerdà, Carlos Cabrera, ha alertado sobre la complejidad del momento actual y también se ha referido a la colaboración público-privada: "La Administración debe hacer un esfuerzo para asumir que su liderazgo no se centra únicamente en la capacidad y gestión de respuesta, sino en el proceso de prevención previo que será crítico para la gestión posterior de la crisis".

El contenido del Observatorio lo han expuesto el director general del Institut Cerdà, y Pere Torres, consejero técnico y coordinador del informe, Miguel Hernández.

MESA REDONDA

Después, una mesa redonda ha reunido a expertos de diferentes sectores para tratar sobre los retos y riesgos de la adaptación de la economía y la sociedad a las nuevas realidades climáticas.

Han participado el economista en el Departamento de Economía Española de Caixabank Research, Zoel Martín; el jefe de Estrategia del Port de Barcelona, Jordi Torrent; el director Financiero (CFO) y director de Servicios Generales de Aigües de Barcelona, Enrique García-Maestre, y el director Global Energy and Environment de Grifols, Albert Salas.

La clausura del acto ha estado a cargo del vocal del Patronato del Institut Cerdà, Narcís Berberana.