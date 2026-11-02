Arcadi España asegura que el PSOE propondrá seguir con una fiscalidad "progresiva" y progresista

1130324.1.260.149.20261102183519 El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante la celebración del Foro World in Progress Barcelona 2026, en el Palau de Congressos de Catalunya, a 2 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Foro World in Progress Barcelona 2026, organiz - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha rechazado avanzar las propuestas fiscales concretas del programa del PSOE para las elecciones generales del 29 de noviembre, pero ha asegurado que se apostará por "seguir con una propuesta fiscal que va a ser progresiva, que va a ser progresista" y que garantizará la suficiencia del Estado de bienestar y facilidad para las empresas.

En su intervención en el congreso World in Progress (WIP), que se celebra en el Palau de Congressos de Catalunya, en Barcelona, hasta este martes, ha defendido que la política económica del Gobierno ha combinado competitividad con redistribución y el refuerzo del Estado de bienestar.

Ha reivindicado las cifras macroeconómicas alcanzadas durante el Gobierno socialista, lo que considera que ha permitido el crecimiento de la economía con una presión fiscal más baja que las de otros países vecinos europeos, entre los que ha mencionado Italia, Alemania y Francia: "Las cifras de déficit son las mejores en 18 años", ha destacado.

"LO QUE RECIBIMOS" DE LOS IMPUESTOS

Sobre los impuestos, Arcadi España ha llamado a hacer una reflexión colectiva sobre lo que los ciudadanos reciben gracias a que pagan impuestos: "Todo el mundo habla de lo mucho que paga, pero los impuestos son el precio de la civilización".

"Hablemos con pasión si se quiere, pero hablemos también de lo que recibimos", ha insistido el ministro, que ha destacado que también ha reclamado un debate honesto en cuanto a fiscalidad, y que quienes propongan rebajas fiscales expongan también en qué gastos van a recortar.

"He visto partidos que han roto el récord mundial de mayores rebajas fiscales en tiempo de campaña electoral y han roto al mismo tiempo el récord mundial de hacer las mayores subidas fiscales cuando han gobernado", ha reprochado el ministro.

También ha señalado que uno de los portavoces de la derecha ha propuesto recientemente una rebaja fiscal que supone "cargarse el IRPF", y que supondría perder 85.000 millones de euros de ingresos, lo que equivaldría a todo lo que gastan todas las administraciones del Estado en educación y más del 100% de lo que destinan a sanidad, según sus cifras.

"CIERTO CANSANCIO" DE LA UE

Además, el ministro ha defendido el aumento del presupuesto europeo para hacer frente a nuevas necesidades de la UE, y ha criticado que "hay una estrategia deliberada de potencias mundiales que han dicho que esto de la UE es un invento" y que debería disolverse.

Ha señalado que detecta un "cierto cansancio de Europa" tras unas décadas en las que se hablaba con pasión del proyecto europeo, tras lo que ha apostado por armonizar más el mercado único y reformar las instituciones europeas para hacer crecer el proyecto común.