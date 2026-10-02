El archivo de Juan Eduardo Cirlot en el MNAC se amplía con documentos y fotografías

Archivo - La fachada exterior del MNAC - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El archivo personal del crítico de arte, pensador y poeta Juan Eduardo Cirlot en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) se amplía con una nueva donación de documentos inéditos y fotografías de sus relaciones intelectuales y artísticas con miembros de las vanguardias y el arte de posguerra.

Sus hijas, Lourdes y Victor Cirlot, que en 2009 ya donaron al MNAC un conjunto documental de gran importancia, amplían ahora este fondo con una nueva donación formada por 9 archivadores de documentación textual y 52 fotografías, informa el museo en un comunicado.

El fondo ingresado en 2009, que alcanza el periodo comprendido entre 1958 y 1972, reúne documentación relacionado con el proceso de trabajo del autor, notas y reflexiones sobre literatura y artes, originales de su obra poética, correspondencia, material sobre teoría estética y publicaciones diversas.

Entre la documentación conservada por sus hijas y que ingresa ahora en el archivo del MNAC destaca la correspondencia mantenida con figuras como Antoni Tàpies, Modest Cuixart, André Breton, Lucio Fontana o Piero Manzoni.

Este conjunto epistolar constituye un testimonio de las relaciones que Cirlot estableció con algunos de los principales representantes de las vanguardias y del arte de posguerra en Catalunya y Europa.