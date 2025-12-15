Arden 8 bungalows en un incendio ya controlado en un camping del Baix Camp (Tarragona)

Quemados 8 bungalows en un incendio ya controlado en un camping del Baix Camp (Tarragona) - BOMBERS

TARRAGONA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat ha dado por controlado un incendio en el que se han quemado 8 bungalows en un camping en Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) que ha tenido lugar este lunes, han informado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Los hechos, ocurridos en una zona de pinos situada cerca de la carretera N-340 y de los cuales se ha recibido un aviso a las 14.47 horas, han requerido la intervención de 6 dotaciones de Bombers.

Los Bombers han destacado que, pese a los 8 bungalows quemados, "no constan personas heridas".