Las áreas metropolitanas españolas ponen en Barcelona las bases de una alianza contra retos comunes

Foto de familia de la jornada en el Museu de les Aigües de Cornellà - AMB

Una jornada reúne a Bilbao, A Coruña, Zaragoza, Málaga, Valencia, Tarragona y Barcelona

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA), 21 (EUROPA PRESS)

Representantes y políticos de municipios y áreas metropolitanas españolas han sentado en Barcelona las bases de una alianza para afrontar retos comunes reforzando la dimensión supramunicipal de las políticas públicas.

Así lo han constatado en las conclusiones del ciclo 'Una agenda metropolitana para las ciudades españolas', organizado por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y celebrado este miércoles en el Museu de les Aigües de Cornellà de Llobregat (Barcelona).

El gerente del AMB, Ramon Torra, ha concretado en las conclusiones que hoy "las áreas metropolitanas están en primera línea de los grandes retos", marcados por la incertidumbre política y las transiciones digital y ecológica, por lo que su gobernanza es imprescindible, ha dicho.

DECÁLOGO

Además ha repasado el decálogo de conclusiones sacados de las diferentes temáticas que se han tratado durante la jornada, entre las que figuran impulsar políticas que garanticen el acceso a una vivienda digna y asequible y acelerar la transición ecológica reforzando la slaud urbana.

También ha citado promover la escala metropolitana como espacio de gobernanza, especialmente en los puntos donde no hay una administración referente, promover la transición digital al servicio del interés general, fomentar la cooperación público-privada y fortalecer la resiliencia contra choques sociales, económicos, ambientales y políticos.

Otra necesidad es impulsar un marco estatal que favorezca la creación de políticas metropolitanas, garantizar la participación local en el reparto de fondos europeos, articular la colaboración entre actores y dar continuidad a las alianzas de ciudades y áreas metropolitanas.

A lo largo de la jornada han participado representantes municipales y metropolitanos de territorios como Bilbao, A Coruña, Zaragoza, Málaga, Valencia, Tarragona y Barcelona, en una jornada también marcada por el 15 aniversario del AMB como institución.