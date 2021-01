Argimon sobre el 14F: "No es el mejor escenario para celebrar unos comicios"

BARCELONA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha cuestionado la viabilidad de las elecciones catalanas del 14F desde el punto de vista epidemiológico derivado de la pandemia de coronavirus: "No es el mejor escenario para celebrar unos comicios".

Sin embargo, el secretario ha matizado este miércoles en rueda de prensa que esta decisión no es una competencia única de la Conselleria de Salud sino que le corresponde a la mesa de partidos, a quien el departamento ha informado de la situación de la pandemia en Catalunya.

Sobre la posibilidad de que las personas en aislamiento por ser casos positivos de Covid-19 o contactos estrechos de un infectado se desplacen al colegio electoral para votar, Argimon ha insistido en que "no es recomendable" que salgan de casa.

En este sentido, el secretario ha subrayado que "el elemento capital" en unas elecciones es garantizar el derecho fundamental a voto y ha insistido en que se puede contraponer a las cuarentenas obligatorias de positivos y sus contactos.

Al ser preguntado por una posible vacunación a los miembros de las mesas electorales, Argimon ha descartado esta iniciativa si las elecciones se celebran el 14F porque se debería replantear la primera fase de la campaña dirigida a grupos prioritarios: "No tiene sentido".

"No soy el que pone fechas electorales", ha dicho Argimon, que ha concretado que no puede hacer previsiones sobre escenarios más favorables para celebrar las elecciones porque el departamento no sabe cuánta gente habrá recibido la vacuna tras la primera etapa.