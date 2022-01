Argimon avala el protocolo en aulas pero critica "las formas" en las que se ha anunciado

Prevé que Catalunya alcance el pico de contagios "en una semana o diez días"

BARCELONA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Salud de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Argimon, ha dicho que avala el nuevo protocolo anunciado por el Gobierno para confinar las aulas pero critica "las formas" en las que se ha comunicado, que considera que no son serias.

Lo ha dicho en una entrevista en 'Rac1' recogida por Europa Press este sábado, el día después de que la Comisión de Salud Pública haya acordado no hacer cuarentenas del aula completa cuando haya hasta cuatro positivos o menos del 20% de los alumnos contagiados con el objetivo de garantizar la presencialidad en las aulas.

El conseller ha expresado el desacuerdo de la Generalitat en cómo se ha tomado esta decisión, ya que se ha anunciado cuatro días después de la reunión del Consejo Interterritorial para abordar esta misma cuestión: "No son maneras de hacer", ha dicho.

"Esto no se puede tomar un viernes al mediodía, acabando a las 10 de la noche y no teniendo un documento", ha dicho Argimon, que preguntado por si la cogobernanza con el Gobierno no funciona ha respondido que esta es mejorable.

Ha señalado la importancia de la comunicación y que hay profesionales que critican "enterarse de protocolos por la prensa", aunque ha asegurado textualmente que está de acuerdo con las nuevas medidas del protocolo y que no cuestiona su fondo.

A pesar de la recomendación estatal de no realizar pruebas diagnósticas a los contactos estrechos de un caso positivo de Covid-19 en escuelas, el conseller ha afirmado que Catalunya continuará haciendo un test con tan solo un positivo en aula.

También ha destacado que "las escuelas de Catalunya y España" se mantuvieron abiertas al finalizar las vacaciones de Navidad el año pasado, algo que atribuye al esfuerzo de la comunidad educativa y sanitaria, y ha asegurado que las medidas actuales garantizarán la apertura de las escuelas.

PERIODO DE TRANSICIÓN DEL VIRUS

En cuanto a la evolución del Covid-19, ha explicado que los contagios están subiendo de forma desacelerara y que la velocidad de transmisión es baja, pero prevé que Catalunya alcance el pico de contagios "en una semana o diez días".

Para el conseller, Catalunya empieza ahora un periodo de transición después de la alta incidencia de la variante ómicron, aunque ha alertado de que aún hay unas 500 personas ingresadas en las UCI por una misma enfermedad, "algo que no había pasado nunca".

LOS CAP Y EL RELEVO GENERACIONAL DE SANITARIOS

Preguntado por si los pacientes que acuden a los CAP por cuestiones relacionadas con el Covid-19 impiden atender otras patologías, ha respondido que la atención primaria ha registrado 73.000 visitas esta semana por coronavirus, el doble de las registradas la misma semana en 2019: "Hacen un esfuerzo brutal que la gente no ve".

Por otro lado, ha advertido de la necesidad de reforzar la formación de los profesionales de la medicina y la enfermería para garantizar el relevo generacional, una tarea "que no se puede hacer en días" y que si no se aborda generará problemas en un plazo de 5 años, según el conseller.