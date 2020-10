Argimon lamenta la decisión del TSJM sobre Madrid: "Es una mala noticia"

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha lamentado este jueves que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya denegado la ratificación de las medidas acordadas en una orden del ministro de Sanidad, Salvador Illa, por la que se imponía el cierre en Madrid capital y otras ciudades madrileñas por la pandemia de Covid-19: "Es una mala noticia".

Lo ha explicado este jueves en rueda de prensa junta al coordinador de la unidad de seguimiento del Covid-19 en Catalunya, Jacobo Mendioroz, y la coordinadora de los laboratorios del Institut Català de la Salut (ICS), Maria Antònia Llopis.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press esta mañana, los magistrados han acordado no validar las restricciones al afectar a derechos fundamentales, por lo que no se podrá multar a los que incumplan estas medidas que afectan a la movilidad y que se levantarán al no contar con la autorización judicial.

Argimon ha añadido que, a su juicio, la medida era acertada pese a chocar con libertades fundamentales: "Tenemos que entender en que situación nos encontramos".

"Al final esta pandemia la acabarán conduciendo, dirigiendo y gestionando los jueces. Muchas de estas decisiones se traspasan a la ciudadanía", ha zanjado Argimon.