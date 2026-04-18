Armengol aboga por las políticas de inclusión contra el modelo de la "ley salvaje" de la derecha

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, interviene en la segunda jornada de la GPM en Barcelona - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha abogado este sábado por las políticas de inclusión impulsadas desde el Gobierno, que ha contrapuesto al modelo de la "ley salvaje" que ve en la derecha a nivel mundial.

Lo ha dicho en su intervención en la segunda jornada del Global Progressive Mobilisation (GPM) en Fira de Barcelona Gran Via, en L'Hospitalet de Llobregat, evento "absolutamente fundamental" para reivindicar el modelo progresista a favor de los derechos.

"Solo juntos construiremos algo mejor", ha reivindicado Armengol, que ha señalado a la educación, el empleo y los servicios públicos como principales herramientas de inclusión y de igualdad en las sociedades modernas.

Ha dicho que esta inclusión no solo debe ser defendida desde el Gobierno central, sino también desde las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y ha avisado de que "siempre que gobierna la derecha, sus políticas son en contra de los más vulnerables: las mujeres, los menores, los migrantes".

"Las personas ilegales no existen", ha añadido Armengol, que también ha destacado su compromiso con la inclusión desde el Congreso, donde vela por que la legislación también lo sea, así como su configuración, para que la cámara represente lo mejor posible a la ciudadanía.