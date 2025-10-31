Arranca el ciclo de paseos para gente mayor que organiza la Diputación de Barcelona

Ciclo de paseos de gente mayor organizado por la Diputación de Barcelona - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de paseos par gente mayor organizados por la Diputación de Barcelona ha arrancado este miércoles su nueva edición con una excursión por La Roca del Vallès, que ha reunido a participantes de Sitges, Vilobí del Penedès y Castellbisbal.

La iniciativa, nacida en 2017 y disponible para todos los ayuntamientos de la demarcación, colaboró con 87 municipios el año pasado, en el que participaron más de 4.000 personas, indica la Diputación en un comunicado.

El objetivo del ciclo es promover y dinamizar la actividad física y el ejercicio entre las personas mayores como herramienta para mejorar su salud y favorecer las relaciones interpersonales, además de dar a conocer el territorio de la provincia.