Arranca la manifestación docente en Barcelona para mejores condiciones y contra el acuerdo del Govern

Docentes en la manifestación de este martes en la Via Laietana de Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Cientos de docentes se manifiestan este martes desde la plaza Urquinaona de Barcelona en dirección a la de Sant Jaume para reclamar mejores condiciones laborales y mostrar su rechazo al acuerdo educativo alcanzado por la Generalitat con CC.OO. Educació y UGT.

Al grito de 'Esto no es un acuerdo, es una traición', han comenzado su marcha por la Via Laietana a las 12.35 horas, en dirección a la plaza Sant Jaume, y los convocan los sindicatos Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical.

Llevaban pancartas en las que se leían frases como 'Querido departamento, esto no es educación, es supervivencia', y han cantado lemas como 'Huelga, huelga, huelga', 'Quien siembra la miseria, recoge la rabia' y 'Menos discursos y más recursos'.