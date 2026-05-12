Arranca la manifestación docente en Barcelona para mejores condiciones y contra el acuerdo del Govern

Docentes en la manifestación de este martes en la Via Laietana de Barcelona
Docentes en la manifestación de este martes en la Via Laietana de Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 12 mayo 2026 12:50
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BARCELONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Cientos de docentes se manifiestan este martes desde la plaza Urquinaona de Barcelona en dirección a la de Sant Jaume para reclamar mejores condiciones laborales y mostrar su rechazo al acuerdo educativo alcanzado por la Generalitat con CC.OO. Educació y UGT.

Al grito de 'Esto no es un acuerdo, es una traición', han comenzado su marcha por la Via Laietana a las 12.35 horas, en dirección a la plaza Sant Jaume, y los convocan los sindicatos Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical.

Llevaban pancartas en las que se leían frases como 'Querido departamento, esto no es educación, es supervivencia', y han cantado lemas como 'Huelga, huelga, huelga', 'Quien siembra la miseria, recoge la rabia' y 'Menos discursos y más recursos'.

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