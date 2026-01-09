Arrels pide prevención y coordinación ante el sinhogarismo, tras morir dos personas sin techo

Fachada del antiguo albergue Can Bofí Vell, a 23 de diciembre de 2025, en Badalona, Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La directora de Arrels Fundació, Beatriz Fernández, ha lamentado este viernes la muerte de dos personas sin hogar esta semana --una en Badalona (Barcelona) y otra en Barcelona-- y ha pedido un abordaje preventivo y coordinado del sinhogarismo.

En declaraciones a Europa Press, Fernández ha criticado la gestión del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol: "Es la antítesis de todo lo que se debería hacer".

Ha lamentado que Albiol ha adoptado un "discurso criminalizador" que culpabiliza a las personas sin hogar de su situación y le ha acusado de no buscar soluciones de forma premeditada, como demuestra, según ella, que cerrase el albergue municipal.

Ha celebrado que parte de la ciudadanía y del tercer sector rechace estas posiciones, que ha tildado textualmente de aporofóbicas, y ha defendido un trabajo coordinado y transversal.

"El primer error es considerar que con un alojamiento de emergencia se puede abordar el sinhogarismo. No es un tema de emergencia, es una cuestión estructural que no se puede abordar con recursos que se abren y se cierran dependiendo del termómetro", ha recalcado.

TRABAJO CONJUNTO

Fernández ha defendido un trabajo conjunto que vaya más allá de servicios sociales, que a menudo tienen una capacidad de acción limitada, que incluya el ámbito laboral, el de la salud y, particularmente, el de la vivienda.

Ha subrayado la importancia del trabajo a pie de calle, ya sea por parte de los ayuntamientos o de las entidades, que sirve para "crear vínculos y recuperar la confianza", pero ha insistido en que, más allá de eso, faltan recursos residenciales y habitacionales.

"NO DEBERÍA SORPRENDER"

Para el portavoz de la plataforma Badalona Acull, Carles Sagués, la muerte de la persona sin hogar en Badalona "no debería sorprender teniendo en cuenta la climatología y el comportamiento que se tiene desde el Ayuntamiento".

Sagués ha criticado que se suprimiera la concejalía de Vivienda; el cierre del albergue municipal Can Bofí Vell; el abandono de la mesa de sinhogarismo de la ciudad y la gestión de la Operación Frío, que afirma que no proporcionó, inicialmente, camas, comidas ni duchas a las personas en situación de calle, y que cree que no se comunicó debidamente a los interesados.

"No podemos mirar a una persona que está viviendo en la calle con los ojos de una persona que tiene la suerte de tener una vivienda. A menudo estas personas llevan una mochila con muchas otras problemáticas. Hay que entender que pueden haber desconfianzas, temas de salud mental, y ser más insistentes con el seguimiento. No puede ser que se abandone a la primera", ha dicho.

Como medidas urgentes, Sagués aboga por abrir un comedor social en la ciudad, ya que no cuenta con ninguno, y reabrir el albergue, que asegura textulmente que está en perfectas condiciones: "Solo hace falta agua y luz. Si no está abierto es porque no se ha querido hacer".

Ha criticado que la Operación Frío solo se active --en Badalona y en las demás ciudades-- al alcanzar los 0 grados: "¿Hasta entonces es tolerable que se pueda vivir y dormir en la calle? Debería haber un criterio mucho más abierto y flexible. Se tiene que actuar, porque esto no se puede aguantar más".

PREVENCIÓN Y COLABORACIÓN

La responsable de sinhogarismo y vivienda de Càritas Barcelona, Fina Contreras, ha coincidido en pedir un abordaje preventivo y colaborativo: "Lo que estamos pidiendo durante todo el año es que el sistema no vaya expulsando a las personas".

"No podemos girar la cara al sinhogarismo, debemos mirarlo. Tenemos que empezar a activar recursos, actualmente de reacción, pero también desde la prevención. Si vamos siempre desde la reacción nos saldrá muy caro", ha dicho.

Asimismo, ha afirmado que pese a los planes activados por los ayuntamientos frente a la ola de frío, los recursos quedan escasos frente al aumento continuado del número de personas sin hogar: "Badalona ha activado la Operación Frío para 20 personas, pero no es suficiente. Son muchas más".

Contreras ha insistido que, debido a la naturaleza estructural de la cuestión, todos los departamentos de la Generalitat deberían poder trabajar transversalmente: "Ojalá desde Vivienda puedan trabajar con Justicia, con Protección a la Infancia, con Migración, con Salud".

La responsable de Càritas ha señalado también que la sociedad deberá trabajar en "no tener miedo al inmigrante", remarcando que son personas que están trabajando, con ingresos, y que a menudo se enfrentan a la imposibilidad de acceder al mercado de la viviendo por el hecho de ser diferentes.

"Hay una aporofobia, una xenofobia, un racismo que debemos poder trabajar todos juntos: administraciones públicas, tercer sector, sociedad, sector privado, todos juntos. Si la salida es quedarte en la calle, es un fracaso social", ha sentenciado.