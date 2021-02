Arrimadas (Cs) exige a los partidos compromiso para eliminar los "privilegios" a expresidentes

Cs da apoyo a la industria musical con un concierto telemático improvisado

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha exigido a los partidos del 14F que antes de que acabe la campaña se comprometan a decir si están a favor de eliminar los "privilegios" a expresidentes como propuso Cs en el Parlament; y reprocha al PSC votar en contra pero proponer ahora la rebaja de un 30% del sueldo al presidente.

En un encuentro telemático este viernes en Barcelona, ha urgido a eliminar los sueldos de pagas vitalicias y las oficinas de expresidente, "que cuestan cada año entre 1,5 y 2 millones de euros a los catalanes", y ha exigido al resto de formaciones que hagan un ejercicio de transparencia en este sentido.

"No solo hay que bajar el suelo del presidente de la Generalitat y de los consellers", ha incidido, y ha recordado que Cs renunció a la compensación de jefe de la oposición de 30.000 euros al año, en sus palabras.

Por otro lado, Arrimadas ha querido hacer un reconocimiento al sector musical como potencia en Catalunya, y ha considerado que "ni el Govern ni los políticos deben meterse en las creaciones", sino que deben garantizar las condiciones para que la actividad quede congelada pero no se destruya, mientras duren las restricciones.

Ha afeado al Govern haber tomado, a su juicio, medidas de forma unilateral en este sector: "De un día para otro cuando el sector no ha tenido tiempo de adaptarse a los requisitos. Se han cerrado muchas actividades y después los datos sanitarios no dicen que estemos mejor en comparación con otras comunidades donde no ha habido un cierre tan radical".

Por último, ha afirmado que si Cs gana el 14F lo primero que hará en el Govern será una reunión urgente con el sector de la cultura, así como otros sectores afectados por las restricciones, para "escucharlos de verdad".

CARRIZOSA

Por su parte, el candidato de Cs, Carlos Carrizosa, ha asegurado que si gana el 14F dará a los profesionales de la cultura ayudas directas de hasta el 75% de ingresos dejados de percibir durante la pandemia; hasta 4.000 euros si han tenido que alquilar un local; y que "a 0 ingresos, 0 cuotas".

También se ha solidarizado con el actor y dramaturgo Albert Boadella, porque "ha vuelto a recibir una agresión con amenazas intimidatorias del separatismo más radical en su casa del Empordà".

CONCIERTO TELEMÁTICO

El acto de este viernes por la tarde se ha cerrado con un concierto telemático improvisado en el Restaurante Terrassa Miramar de Barcelona --desde donde se están haciendo todos los actos de la tarde de Cs--, para manifestar su apoyo a la industria musical, afectada por las restricciones de la pandemia.

Ha sido de la mano del autodenominado grupo 'Vitamina C', formado por el portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal --batería--, el número 5 de Cs para el 14F, Joan García --bajo--, el asesor en el gabinete del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid, Javi García Toni --guitarra y voz--, y el presidente de la Hermandad del Rocío de Sabadell, Toni Valenzuela --guitarra y voz--.

El grupo ha tocado la canción 'La suerte de ser libres' y, posteriormente, también los ha acompañado a la guitarra el músico Sabino Méndez.

Al finalizar la actuación, Bal ha manifestado que esta actuación es para demostrar que los miembros de la formación naranja tienen "una alma común, de libertad, que se llama Cs, y que por eso salen bien las cosas".

