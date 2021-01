Artadi erige a Junts como los únicos que harán un Govern independentista sin los comuns

Rull acusa a los socialistas de "reñir" a los catalanes y lamenta los que cuestionan el 1-O

BARCELONA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de Junts y candidata a las elecciones catalanas, Elsa Artadi, ha erigido este domingo al partido como el único que hará posible un Govern independentista en la próxima legislatura tras el 14 de febrero "en el que no estén los comuns".

"Si queremos avanzar hacia la independencia, si es parte de nuestro programa imprescindible hacer la independencia para hacer el mejor país, lo que no puedes hacer es un Govern con gente que no independentista", ha exclamado en un un mitin en Sabadell (Barcelona), acompañada del exconseller Josep Rull, y de otros candidatos en la lista como Joan Canadell, el conseller Jordi Puigneró y Aurora Madaula.

Según Artadi, no será posible tener una Catalunya independiente si no hay un Ejecutivo catalán capaz de plantarse en Madrid, tras recordar que los comuns "no fueron ni capaces de votar a favor de la ley de amnistía en el Parlament".

"Los comuns son los de Podemos de Madrid, los que suben el presupuesto a los militares, a la Casa Real y dan ayudas a los toreros, y también la gente de Colau, que es la que ha hecho la peor gestión de la pandemia de todos los municipios catalanes", ha asegurado.

Tras admitir que no están más cerca de la independencia que hace tres años, ha criticado a los que quieren "olvidar y ponen la palabra luto al lado del 1-O, cuando fue una gran victoria del independentismo", en alusión implícita a ERC.

Por ello, ha apostado por la unidad del independentismo y por plantar cara al Estado, "pero aprobar cosas a cambio de nada no funciona ni funcionará nunca".

Así, ha apelado a coger de nuevo la iniciativa y el liderazgo con un Govern "fuerte y eficaz", y para ello ha considerado imprescindible que todos los independentistas, no sólo los de Junts, acudan a votar para ganar el 14 de febrero.

CRÍTICAS A ILLA

Además de acusar a los socialistas de buscar que haya una baja participación, ha vaticinado que el cabeza de lista del PSC, Salvador Illa, será "un fracaso, como ha sido su gestión de la pandemia".

"Si Sánchez no tuviera este menosprecio a Catalunya no lo enviaría como candidato", ha sostenido Artadi, que ha criticado que quieran presentar a Illa como un candidato que quiere reconciliar a los catalanes.

El exconseller Rull también ha acusado a los socialistas de "reñir" a los catalanes, y ha criticado en especial el papel que jugó la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, cuando juró el cargo como diputado en el Congreso junto con otros presos independentistas en pleno juicio del 1-O.

"Los que pegan a la gente, los que tienen unas instituciones dirigidas a recortar sistemáticamente derechos y libertades, los que impiden que podamos desplegar toda nuestra plenitud, vienen aquí y nos riñen. Y nos acusan de traer la decadencia", ha lamentado.

Sin embargo, ha recalcado que no tienen miedo ante un Estado que, a su juicio, está dispuesto a todo para impedir que los catalanes salgan adelante, y ha defendido que cuando el independentismo va junto es "imparable".

Así, ha pedido no caer en la resignación, y ha añadido que no quiere creer que haya quien diga que el 1-O "no mereció la pena".

CANADELL: UN REFERÉNDUM

El número tres de la lista, Joan Canadell, ha advertido a Sánchez e Illa de la voluntad de los catalanes de celebrar un referéndum, destacando que se puede hacer de forma pactada o unilateral.

"Sánchez e Illa deben ser consientes de que la decisión es suya, está en sus manos. Decidid que queréis. Nosotros haremos la república. Decidid vosotros cómo queréis que la hagamos", ha apuntado.

PUIGNERÓ: "FRENOS" DE SÁNCHEZ

El conseller Jordi Puigneró ha erigido a Junts como la garantía de que habrá transformación digital en Catalunya pese "a los frenos que quiere imponer el Gobierno de Pedro Sánchez, que era de Salvador Illa, y también de Albiach, con Podemos, en lo relativo a las libertades".

"No han sido capaces de derogar la ley mordaza, y ahora han ampliado esta ley en el ámbito digital, aprobando el decretazo digital, que permite intervenir los teléfonos de cualquier ciudadano sin orden judicial, o cortar internet", ha lamentado.