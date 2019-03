Artadi reivindica un Día de la Mujer fortalecido ante la nueva amenaza del "ultramachismo"

Publicado 06/03/2019 21:00:27 CET

Critica que derogar leyes contra la violencia de género es "connivencia" con asesinos

BARCELONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha augurado que este viernes se reivindicará en Catalunya y el resto del mundo el Día Internacional de la Mujer con una fortaleza y un compromiso más fuerte, ante las nuevas amenazas que suponen los partidos de ultraderecha y su "ultramachismo".

En el acto institucional en la Generalitat este miércoles, Artadi ha celebrado el actual auge del feminismo, heredero de dos siglos de lucha, pero ha lamentado: "Seguimos teniendo nuevas amenazas. Es el populismo fácil, retrogrado, que no hace ninguna gracia y da auténtico miedo, por su falta de ética y por su discurso que rezuma odio".

Se ha preguntado cómo puede defenderse derogar leyes de igualdad de genero y contra la violencia machista: "Defender la derogación de estas leyes que nos protegen a las mujeres, es hacer connivencia con los delincuentes sexuales, los maltratadores y los asesinos, y esto no lo permitiremos".

"Es inexplicable cómo desde algunas opciones políticas, que deberían nacer con voluntad de servicio a la ciudadanía, se decide blanquear partidos de ultraderecha. Se podrían llamar de ultramachismo, ultraxenófobos" y contra todo lo que no es un hombre blanco de clase media, ha criticado.

"Este lunes se paseó durante unas horas impunemente el autobús del odio, de HazteOír, con mensajes contra las mujeres. Lo llevamos a Fiscalía a través del Institut Català de les Dones (ICD), y el fiscal actuó, pero el juez, ¡Oh, sorpresa!, decidió que era libertad de expresión", ha criticado.

La portavoz del Govern ha asegurado que han trabajado con los Mossos d'Esquadra para que el vehículo sea inmovilizado si vuelve a pisar Catalunya, lo que ha levantado aplausos del público.

"Aún estamos viviendo en una sociedad patriarcal, que fomenta y normaliza las desigualdades en todos los ámbitos de nuestra vida" con la violencia machista como su forma más dramática, pero también, como muestran los datos, con menores sueldo por el mismo trabajo, menos visibilidad en medios de comunicación y menos puestos de responsabilidad.

"A pesar de que algunos los quieran falsear con discursos de posverdad, el impacto lo vivimos cada día y sabemos que son ciertos" estos datos, y por ejemplo menos del 20% de alcaldes de Catalunya son mujeres, y el 60% de las empresas no tienen a ninguna mujer en los equipos directivos, y ha visto en algunos casos cierta voluntad de preservar privilegios.

Ha asistido al acto el vicepresidente del Govern y conseller de Economía y Hacienda, Pere Aragonès; el de Trabajo, Chakir el Homrani; la de Justicia, Ester Capella; el de Educación, Josep Bargalló; la de Cultura, Laura Borràs; la de Empresa y Conocimiento, Àngels Chacón; el de Interior, Miquel Buch; el de Acción Exterior, Alfred Bosch, y el de Políticas Digitales y Administración, Jordi Puigneró.

DESMONTAR EL PATRIARCADO

La presidenta del ICD, Núria Balada, ha pronunciado la declaración institucional del Día de la Mujer 'Reivindicamos los feminismos. Estamos aquí. Somos 8 de marzo': "Desde el Govern, los movimientos feministas y el conjunto de la sociedad tenemos que reafirmar que no estamos dispuestas a dar un paso atrás".

"Tenemos que avanzar, recogiendo la herencia y la experiencia de nuestras predecesoras, para desmontar definitivamente un sistema patriarcal que oprime a mujeres y hombres y un modelo androcéntrico que niega los derechos fundamentales de las personas", reza el manifiesto.

También recoge las reivindicaciones para eliminar la brecha salarial, dignificar los trabajos de cuidados y por el respeto de los derechos sexuales y reproductivos "ante la ofensiva de los movimientos reaccionarios antielección", así como un rechazo firme hacia las violencias sexuales machistas y las sentencias judiciales patriarcales que las legitiman.

"NO HAY ALTERNATIVA"

La activista Miriam Hatibi ha afirmado: "Me dicen que os hable de los retos del feminismo. Los retos no son del feminismo, son de la sociedad, nosotras solo queremos que los veáis y actuéis", ha dicho ante autoridades y personalidades en el Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, donde ha llamado a secundar la huelga feminista.

"Me hice feminista porque no hay alternativa", ante el hecho de que se cuestiona a las mujeres por el hecho de serlo, y porque quiere que todas puedan volver a casa sin miedo, que no se opine de si están guapas o feas, que las leyes las protejan, que la salud femenina no sea una incógnita y que no haya más asesinadas, además de evitar un feminismo racista, tránsfobo y hegemónico.

Ha conducido el acto la presentadora Laura Rosel, que ha pedido el fin de "listas electorales presididas por hombres", y ha señalado que ha usado un bolígrafo lila como hace siempre la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, en un recuerdo que ha recogido Artadi.