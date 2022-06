Arts Santa Mònica y La Capella reflexionan sobre la ecología y la tecnología en dos exposiciones

Forman parte de la programación expositiva del congreso ISEA

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Arts Santa Mònica y La Capella de Barcelona reflexionan sobre la crisis ecológica y la tecnología en las exposiciones 'La irrupció' y 'El que és possible i el que no', dentro del proyecto expositivo del congreso de arte electrónico International Symposium on Electronic Arts (ISEA) impulsado por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

En 'La irrupció', el Santa Mònica reúne 32 propuestas artísticas en tiempos de colapsos y pandemias que indican desde diferentes perspectivas en la crisis ecológica, climática y social e invita a dejarse interpelar por el arte para repolitizar las imaginaciones, los traumas, los miedos y las urgencias, han informado los museos en un comunicado.

La muestra, comisariada por Marta Gracia, Jara Rocha y Enric Puig Punyet, expone una serie de 32 piezas y proyectos de artistas como Robertina Sebjanic, Erich Berger, Joan Soler-Adillon y Andy Gracie, de las que 23 son resultantes de la convocatoria pública elaborada por ISEA y el Santa Mònica.

La exposición ha sido concebido para que se visite rompiendo su propia narrativa o siguiendo algunos de los siete itinerarios narrativos específicos propuestos por los comisarios o invitados, que se desvelarán cada viernes mientras dure la exposición hasta el 21 de agosto.

La Capella, por medio de obras de Josep Manel Berenguer, Anna Carreras, Estampa, Roc Parés, Ariadna Parreu, Anna Pascó, Mónica Rikic, Mario Santamaria y Yolanda Uriz, pone en crisis las posibilidades que ofrecen los avances tecnológicas.

'El que és possible i el que no', que cuenta con cinco piezas procedentes de la convocatoria abierta del ISEA, ocupa diversos espacios del centro e invita a hacer un recorrido fragmentado.

Las muestras se enmarcan en el proyecto expositivo de ISEA 2022 que reúne una muestra de piezas que trabajan en un cruce entre arte, ciencia y tecnología con más de 80 obras como instalaciones inmersivas, obras interactivas y en línea, arte sonoro, animaciones, un mapping y un espectáculo de drones.

En la muestra dialogan obras de autores internacionales con una veintena de artistas catalanes y se intercalan piezas procedentes de la convocatoria abierta con otras colecciones de arte digital, y otra muestra que se podrá ver será en el Recinte Modernista de Sant Joan hasta el 30 de junio con la exposición 'Possibles' con piezas de Thierry Fournier o Monika Fleischmann.

RESTO DE CATALUNYA

El ISEA 2022 incluye 140 presentaciones de expertos, 45 presentaciones institucionales, 40 charlas de artistas, 23 'screenings', 18 pósters y demos, 16 mesas redondas, 13 talleres y 13 'performances' en espacios como el Santa Mònica, el CCCB y el Macba.

El congreso se extiende por el resto de Catalunya y se han organizado actividades en una decena de centros como Mèdol de Tarragona, Cal Massó de Reus (Tarragona), el ACVIC de Vic (Barcelona), el Tecla Sala de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Lo Pati de Amposta (Tarragona), entre otros.