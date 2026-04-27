Artur Mas asegura que Pujol no está en condiciones de defenderse y ve voluntad de escarnio

Archivo - (I-D) Los expresidente de Catalunya Artur Mas y Jordi Pujol - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha asegurado este lunes que el también expresidente catalán Jordi Pujol no está en condiciones de poderse defender y ve voluntad de escarnio en que haya tenido que viajar a Madrid para examinarle antes de decidir si declara en el juicio.

"La primera condición en un juicio es que la persona que está acusada se pueda defender. Y el presidente Pujol, yo le aseguro, que no está en condiciones de poderse defender con todas las garantías, en absoluto. Y no lo digo yo, que hablo con él de vez en cuando. Lo dicen los médicos", ha subrayado en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press.

Así, ha recalcado que no comparte ni entiende la decisión del juez de citarlo en Madrid tras insistir en que los especialistas ya determinaron que no tiene las necesarias capacidades cognitivas para poderse defender.

Por ello, considera que hay voluntad de escarnio en todo ello: "Absolutamente. Es que, si no, no hay explicación posible".

"Mi conclusión es muy evidente. Si Jordi Pujol no se llamara Jordi Pujol y no hubiera sido la persona que ha sido, no iría a Madrid a declarar ni estaría en este juicio. Pero se llama Jordi Pujol y ha sido quién ha sido", ha sostenido.

Además de criticar que hayan tardado 12 años en juzgarlo, ha celebrado que se haya rehabilitado social y políticamente su figura y ha puesto la mano en el fuego por Pujol, al preguntársele al respecto, porque "es una persona a la que no le ha interesado nunca el dinero".

Sobre si haría lo mismo para el resto de su familia, Mas espera que haya una sentencia absolutoria "para todos".