Artur Mas,comprometido a "llegar hasta el final" con el proceso soberanista

Publicado 27/04/2015 23:29:00 CET

Consultaría cambiar el 27S si coincide con generales y dice que le decepciona la "politiquería"

BARCELONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha asegurado este lunes su compromiso total con el proceso soberanista: "Estoy comprometido a llegar hasta el final. Si no se me demuestra lo contrario, me la juego y llego hasta el final".

"La última de mis intenciones es frenar este proceso. Nos la hemos jugado al 100%, y yo personalmente. Y por eso, esto debe completarse", ha afirmado en una entrevista de 8TV recogida por Europa Press, en la que ha remarcado que la sentencia al proceso la fijarán los catalanes en las urnas.

Reconoce que en ocasiones la política catalana le decepciona porque esperaba que, ante la magnitud del objetivo soberanista, quedasen al margen los debates partidistas: "Estoy decepcionado, no de la política, sino de la politiquería. Me decepciona y me cansa".

"¿Podemos hacer una cosa tan diferente a lo que hemos hecho siempre haciendo lo mismo que hemos hecho siempre?", ha cuestionado, y ha advertido de que, con los comportamientos y actitudes de siempre, el proceso tiene más dificultades para avanzar.

Aun así, remarca que le mueve "el compromiso y la convicción" de que lo que está haciendo es ahora mismo lo único que Catalunya puede hacer, no solo para sobrevivir, sino para situarse entre los mejores países europeos.

Mas otea, a diez o quince años vista, una Catalunya "con la posibilidad de situarse entre los países mejores de toda Europa", por lo que merece la pena intentar crear un Estado que pueda explotar todas sus posibilidades.

Según él, con un Estado Catalunya podrá tener más recursos; unos ingresos que --ha dicho-- no tendrán que pedir a nadie y que además le permitirá ser solidaria con países de su entorno como España: "Con nuestros propios recursos nos pagaremos nuestro Estado del Bienestar".

Preguntado sobre si teme que el Gobierno central deje de pagar las pensiones en Catalunya tras el 27S, ha vaticinado que eso no sucederá nunca, porque, mientras Catalunya forme parte de España, el Ejecutivo central "no tiene más remedio que pagar las pensiones".

FECHA ELECTORAL

También ha explicado que consultaría "con la gente de Catalunya" un cambio en la fecha de las elecciones del 27 de septiembre en Catalunya si el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, hiciera que éstas coincidieran con los comicios en España.

"Yo querría hablar con la gente de Catalunya y después decidir si se mantiene o se cambia la fecha en función de lo que hagan en Madrid", ha afirmado el mismo día en que Rajoy ha dicho --en el X Aniversario de los Desayunos Informativos de Europa Press-- que no prevé adelantar las elecciones generales pero no descarta "absolutamente nada".

Mas se ha servido de estas palabras para señalar que él "no iba tan desencaminado" cuando dijo que la fecha del 27S no dependía sólo de él y que la fecha de las generales podría condicionarle, y ha dicho que, ante ese contexto, debería valorarse la nueva situación.

Sobre si volvería a pedir una lista única para las elecciones del 27S, ha respondido que esa opción ya la puso sobre la mesa a finales de año, no generó consenso y él se quemó mucho, aunque ha añadido que en la vida "no puedes renunciar al 100% a nada".