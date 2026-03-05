El arzobispo de Tarragona sobre la prohibición del burka: "La prohibición explícita no la veo"

Joan Planellas - Kike Rincón - Europa Press

TARRAGONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Tarragona y presidente de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), Joan Planellas, ha afirmado que la cuestión del burka y el debate sobre su prohibición es complejo y ha añadido: "La prohibición explícita no la veo".

En una entrevista de Ser Catalunya recogida por Europa Press, ha asegurado este jueves que "se necesita mucha pedagogía, porque el tema es mucho más complejo de lo que parece".

"Aquí hay un tema que es muy resbaladizo, que es el tema de la dignidad de la mujer en este mundo. Ahora, después también hay el tema de la libertad, la libertad de conciencia, de la libertad religiosa. Por tanto, meterse en la prohibición explícita no lo veo", ha dicho al preguntársele por esto.

Asimismo, ha valorado que "una cosa es llevar un velo y la otra es llevar el burka de arriba abajo".

DESESTABILIZACIÓN EN EL MUNDO

Sobre la posición de la Iglesia catalana ante la guerra en Oriente Medio y después del 'no a la guerra' del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Planellas ha respondido que "la Iglesia apuesta y siempre ha apostado por la paz y de una manera especial en un conflicto de este tipo en el que están involucrados tantos países".

"Esto puede tener unas consecuencias descomunales a nivel mundial, de desestabilización mundial. Solo hace una semana y ya escuchamos un montón de noticias que implican esta desestabilización", ha dicho.

VISITA DEL PAPA

En cuanto a la visita del Papa León XIV a Barcelona el 9 y 10 de junio, ha apostado por que se pudiera celebrar un acto multitudinario en un sitio todavía sin determinar, pero que permita acudir a más feligreses de los que caben en la Sagrada Familia.

El 10 de junio, coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí, se bendecirá la torre de Jesús de la Sagrada Familia y se hará un acto en la basílica.

CULTURA RELIGIOSA EN LA DOCENCIA

Planellas también ha celebrado la prueba piloto con la que, durante el curso 2026-2027, 24 centros públicos de Catalunya ofrecerán la asignatura de cultura religiosa.

"Venimos de unos años de una gran ignorancia y hay un pequeño repunte. Detectamos hasta a nivel eclesial un pequeño repunte de un interés de los jóvenes por el tema de la religión", ha explicado.