Asens (Comuns) insta a la CE a "activar sus competencias" y pedir prórrogas alquileres en España

Archivo - El eurodiputado de Comuns Sumar, Jaume Asens, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado en el Parlamento Europeo de Comuns-Sumar, Jaume Asens, ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que le insta a "activar sus competencias" para frenar los aumentos en los precios del alquiler recomendando desde la UE a España a habilitar una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler.

La regulación sobre los arrendamientos es una competencia de los estados miembros, aunque Asens sostiene que la CE tiene "instrumentos legítimos para promover políticas nacionales orientadas a resultados", por lo que puede recomendar a España medidas en este sentido, informa el partido en un comunicado este miércoles.

Asens pide que la CE considere la sobrecarga del alquiler como "riesgo social y macroeconómico" en el Semestre Europeo, que es la herramienta de evaluación de las economías comunitarias, y que exiga a España objetivos medibles de protección de los inquilinos.