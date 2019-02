Un asesor científico de Marvel aboga por mayor colaboración entre Hollywood y ciencia

Publicado 08/02/2019 14:07:51 CET

El físico cuántico Spyridon 'Spyros' Michalakis --que ha asesorado a Marvel en 'Ant Man y la Avispa' y 'Capitana Marvel'-- ha abogado este viernes por una mayor aproximación entre la industria del cine de Hollywood y los científicos.

El profesor del California Institute of Technology (CalTech), que se encuentra en Barcelona para participar en la Biennal Ciutat i Ciència, ha abogado por que Hollywood "abra más los despachos a los científicos" y éstos dejen atrás estereotipos sobre la industria del cine.

Michalakis ha admitido que el científico tiene "poco poder" cuando se relaciona con Hollywood por su propia naturaleza, y que sus objetivos son radicalmente diferentes, pero que una vez ha conocido las entrañas de la industria ha visto el valor de lo que se produce.

Ha afirmado que la industria del cine y los científicos deben comunicarse mejor, ya que es bueno para ambas partes, y ha pedido que se valore su conocimiento en una plataforma que puede ayudar a la divulgación científica.

Ha recordado que la Academia Nacional de Ciencias norteamericana puso en marcha el programa 'Science Entertainment' para poner en contacto a los científicos con la producción de ficciones, y que Marvel contactó con él para 'Ant man' justo antes del rodaje.

De cara a la secuela, 'Ant man y la Avispa', Marvel contactó con él meses antes del rodaje y tuvo diversas reuniones con los guionistas donde trasladó sus conocimientos sobre física cuántica, y cuando le enviaron el guión vio "fascinado" como el personaje de Laurence Fishburne recogía sus palabras.

Sin embargo, ha bromeado que otros aspectos científicos de la película no acababan de cuadrar y le horrorizaron, aunque tenían "un buen marco".

Michalakis ha asegurado que colaborar con Marvel ha sido un reto sobre cómo trasladar el conocimiento científico al mundo del espectáculo, y ha considerado que al igual que Hollywood tiene expertos para determinados temas sería bueno para temas científicos.

La colaboración con Marvel no es el único contacto de Michalakis con el cine, ya que fue guionista en el cortometraje 'Anyone can Quantum', una partida de ajedrez cuántico entre Paul Rudd y Stephen Hawking.

NOCHE DE LAS ACADEMIAS

La Biennal Ciutat i Ciència celebra la tarde este viernes --entre 19 y 22 horas-- la primera Noche de las Academias Científicas, en la que diversas instituciones abren sus puertas y celebran actividades especiales.

Entre las instituciones que participan la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, la de Farmàcia de Catalunya, la de Medicina de Catalunya, la Biblioteca de Catalunya, el Institut d'Estudis Catalans y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.