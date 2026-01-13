La asociación de cogeneradores Acogen impulsa la nueva edición de la Net Zero Tech 2026

Acogen es la última entidad que se une para impulsar el foro para la descarbonización industrial
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 13 enero 2026 10:28
BARCELONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Cogeneración (Acogen) se ha unido como entidad colaboradora a la próxima edición de la Net Zero Tech 2026, la feria del sector de soluciones industriales para la descarbonización e innovación, que se celebrará entre el 3 y 4 de junio.

La participación de Acogen llega en un contexto energético en el que la cogeneración "continúa siendo una herramienta esencial para avanzar hacia un modelo energético más seguro, estable y sostenible", ha explicado el foro en un comunicado.

En la anterior edición del evento, la asociación tuvo un "papel destacado", al compartir sus análisis y previsiones sobre la evolución regulatoria, los mecanismos de apoyo a la cogeneración eficiente o el papel del gas renovable y la hoja de ruta hacia la descarbonización progresiva.

"La vuelta de Acogen reafirma la importancia de la cogeneración en la transición energética industrial. Su conocimiento profundo de la realidad del sector y de las necesidades de los grandes consumidores aporta una visión crítica y necesaria dentro de Net Zero Tech", señalan los organizadores de la feria.

Apoyar la cogeneración, resalta el foro, es apostar por una España productiva, de creación de empleo y exportación de valor añadido, además de contribuir a un sistema energético "más eficiente, distribuido y seguro".

