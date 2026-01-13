La asociación de cogeneradores Acogen impulsa la nueva edición de la Net Zero Tech 2026

Acogen es la última entidad que se une para impulsar el foro para la descarbonización industrial - NET ZERO TECH

BARCELONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Cogeneración (Acogen) se ha unido como entidad colaboradora a la próxima edición de la Net Zero Tech 2026, la feria del sector de soluciones industriales para la descarbonización e innovación, que se celebrará entre el 3 y 4 de junio.

La participación de Acogen llega en un contexto energético en el que la cogeneración "continúa siendo una herramienta esencial para avanzar hacia un modelo energético más seguro, estable y sostenible", ha explicado el foro en un comunicado.

En la anterior edición del evento, la asociación tuvo un "papel destacado", al compartir sus análisis y previsiones sobre la evolución regulatoria, los mecanismos de apoyo a la cogeneración eficiente o el papel del gas renovable y la hoja de ruta hacia la descarbonización progresiva.

"La vuelta de Acogen reafirma la importancia de la cogeneración en la transición energética industrial. Su conocimiento profundo de la realidad del sector y de las necesidades de los grandes consumidores aporta una visión crítica y necesaria dentro de Net Zero Tech", señalan los organizadores de la feria.

Apoyar la cogeneración, resalta el foro, es apostar por una España productiva, de creación de empleo y exportación de valor añadido, además de contribuir a un sistema energético "más eficiente, distribuido y seguro".