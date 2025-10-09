ATM Media impulsa la digitalización del deporte formativo y amateur en el foro Sportbiz Europe

Imparte una conferencia sobre las posibilidades de la IA
BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
La compañía tecnológica ATM Media ha participado este jueves en la tercera jornada del foro Sportbiz Europe 2025, donde ha apostado por impulsar la digitalización del deporte formativo y amateur, según ha informado en un comunicado.
Se trata de un foro que "se ha consolidado como el principal punto de encuentro" entre clubes, federaciones, marcas, tecnológicas y medios, que cada año se reúnen en Barcelona para debatir las tendencias, retos y oportunidades que marcarán el futuro del sector.
En este contexto, el gerente de desarrollo de negocios de la compañía, Matteo Samaranch Bigelli, ha impartido una conferencia donde ha expuesto su "visión sobre cómo la tecnología está transformando la cadena de valor del deporte formativo y amateur".
También ha abordado cómo la inteligencia artificial (IA) y la automatización están "democratizando el acceso al deporte" semiprofesional, amateur, formativo y federado, creando nuevas oportunidades de monetización y acelerando la profesionalización de disciplinas poco mediáticas.
NUEVA TECNOLOGÍA
ATM Media está implementando una tecnología basada en cámaras automáticas con IA que permiten retransmitir competiciones sin necesidad de operador, reduciendo costes y facilitando un modelo escalable y sostenible.
A través de su plataforma OTT, E+, la compañía ofrece contenido en directo y bajo demanda, un servicio que ya utilizan más de 300 clubes, federaciones y organizadores deportivos.
Entre estos destacan torneos como el MICFootball y los Invictus Games Vancouver Whistler 2025, así como federaciones como la Federación Catalana de Hockey y la Real Federación Madrileña de Fútbol.