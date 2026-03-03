Atom H2 gana el Premio EmprendeXXI en Catalunya como la startup con más potencial

Momento de la entrega de premios - DAVID CAMPOS - CAIXABANK

BARCELONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La startup Atom H2 ha ganado el Premio EmprendeXXI en Catalunya como la startup con más potencia e impacto, informa CaixaBank en un comunicado este martes.

En la edición de este año, los galardones han puesto el acento en "identificar y reconocer" proyectos que generen valor a través de la tecnología, y que mejoren la vida de las personas y cuiden del planeta con soluciones tecnológicas.

Atom H2 está dedicada a sustituir generadores diesel en infraestructuras críticas con un sistema híbrido de energía solar, baterías e hidrógeno líquido.

La empresa ha recibido un premio en metálico de 6.000 euros y tendrá acceso a un programa de acompañamiento internacional que incluye formaciones y conexiones con 'partners' internacionales.

Este año los premios han recibido 185 candidaturas en Catalunya, un 14,9% más que en el año anterior, con lo que los galardones "se han consolidado como un referente clave para el ecosistema emprendedor".