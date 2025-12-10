El atropello de un jabalí interrumpe la S2 de FGC y activa los protocolos de la PPA

Archivo - Cartel de Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La línea S2 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que une plaza Catalunya y Sabadell (Barcelona), está interrumpida este miércoles a las 18.50 horas a causa del atropello de un jabalí, informa en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

De hecho, la frecuencia de paso está alterada porque se están aplicando los protocolos de bioseguridad dictados por Agents Rurals por el brote de peste porcina africana (PPA) que se decretó en la zona de Collserola (Barcelona) hace unas semanas.

De hecho, el pasado 2 de diciembre se tuvo que retirar el cuerpo de otro animal que también fue atropellado entre Sant Quirze y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).