Aturem BCN World y un grupo ecologista insisten en revocar la licencia de casino de Hard Rock

TARRAGONA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Aturem BCN World y el grupo ecologista Gepec-EdC han insistido a la Generalitat con el registro de una petición para que revoque la licencia de casino otorgada a Hard Rock y declare desierto el concurso público.

Ambas entidades han registrado la petición este miércoles, que esta vez va dirigida a la Conselleria de Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat, y "no descartan denunciar" por un presunto delito de prevaricación a la administración, han informado en un comunicado este miércoles.

Consideran que la licencia debe revocarse porque Hard Rock "no ha acreditado" la disponibilidad del suelo durante todo el proceso hasta la concesión de la autorización de apertura del casino, tal y como estaba estipulada en las bases del concurso público.

"La antigua opción de compra caducó y no se renovó y, por otro lado, los diferentes acuerdos de Govern aprobados recientemente no son un documento en firme de disponibilidad del suelo, ya que no representan ninguna transmisión de la propiedad", han defendido.

También han argumentado que las prórrogas otorgadas sucesivamente a Hard Rock para que presente diferente documentación y ejecute la compra de los terrenos "no han sido publicadas en ningún boletín oficial y no se ajustan a ley".

La petición ha sido reenviada a los portavoces de la Comisión de Economía y Hacienda del Parlament de Catalunya, el Síndic de Greuges y la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC).

En noviembre de 2019, ambas organizaciones ya solicitaron a la Generalitat revocar la licencia de casino de Hard Rock por no haberse presentado toda la documentación requerida en la adjudicación de mayo de 2018, que acababa ese mes de noviembre.

El Govern aprobó el pasado 28 de abril prolongar cinco meses el plazo para la operación de compraventa de los terrenos donde debía ubicarse el macrocomplejo Hard Rock Entertainment World.

De este modo, Hard Rock International, el impulsor de ese proyecto de ocio situado junto a Port Aventura y en el llamado Centro Recreativo Turístico (CRT) de Vila-Seca y Salou (Tarragona), y el Incasòl dispondrán hasta el 5 de octubre para esta operación, en lugar del 5 de mayo.