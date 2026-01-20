Audax gestionará la energía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - Parque fotovoltaico de Audax Renovables - AUDAX RENOVABLES - Archivo

BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Audax Renovables se ha adjudicado la gestión energética inteligente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por 9,5 millones de euros, informa en un comunicado este martes.

El contrato, con una duración de dos años y posibilidad de prorrogarlo un tercero, contempla el suministro de 11.338.359 kWh anuales de energía de origen renovable a 14 puntos de suministro, bajo la modalidad de precio fijo y con Garantías de Origen (GdO).

El contrato incorpora servicios de "alto valor añadido" como una plataforma de gestión energética específica para la Universidad, la instalación de cargadores para vehículos eléctricos o la formación especializada al personal del centro sobre interpretación de facturas y funcionamiento de los mercados energéticos.

El country manager de Audax Renovables en España, Marc Blasi, ha explicado que ofrecen "servicios que aportan valor añadido al suministro".

Entre estos servicios están consultoría especializada para entidades y empresas, formación en gestión energética, elaboración de informes de mercado para anticipar tendencias y soluciones personalizadas, entre otros.