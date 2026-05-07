La Audiencia de Barcelona mantiene en prisión al padre y deja libre a la madre del bebé maltratado

Archivo - Fachada de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y de la Audiencia de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Barcelona ha dejado en libertad a la madre acusada de maltratar y agredir sexualmente junto a su pareja a su bebé de pocas semanas en Barcelona y mantiene en prisión provisional al progenitor, según han confirmado fuentes judiciales a Europa Press.

Pese a dejar en libertad a la madre, el tribunal ha dictado medidas cautelares de prohibición de aproximación a menos de 500 metros y prohibición de comunicación con el niño, además de la prohibición de salida del territorio.

Así lo ha decidido el tribunal tras la celebración de una vista el martes, en la que la Fiscalía solicitó que ambos continuaran en prisión al apreciar "indicios inequívocos" de maltrato al menor por parte de los padres, que están siendo investigados por delitos de maltrato habitual, lesiones muy graves y agresión sexual con penetración.

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