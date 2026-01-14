La Audiencia de Tarragona amnistía a Albert Salvadó y Josep Caparrós por el 1-O

El alcalde de Sant Carles de la Ràpita (Tarragona) en 2017, Josep Caparrós, y el concejal y teniente de alcalde de entonces, Albert Salvadó - ERC

La Audiencia de Tarragona ha amnistiado al que era alcalde de Sant Carles de la Ràpita (Tarragona) en 2017, Josep Caparrós, y al concejal y teniente de alcalde en aquel entonces, Albert Salvadó, que estaban pendientes de juicio por presuntos delitos de desobediencia y prevaricación administrativa por hechos relacionados con el referéndum del 1 de octubre de 2017, según ha informado ERC en un comunicado este miércoles.

El auto declara "totalmente amnistiadas" las actuaciones que se le atribuían a los dos responsables municipales, extinguiendo su responsabilidad civil y penal, y deja sin efecto las medidas cautelares.

El tribunal argumenta que los hechos se enmarcan en el marco del proceso político vinculado al 1-O y, por tanto, quedan amparados por la Ley Orgánica 1/2024 de Amnistía.

Salvadó ha valorado la decisión como "una victoria de la democracia sobre la represión" y ha dicho que este auto confirma lo que siempre han defendido: que se les persiguió por poner las instituciones al servicio de la democracia y de la voluntad popular, en sus palabras.

Por su parte, Caparrós ha manifestado que "la justicia llega tarde, pero llega" y ha subrayado que no actuaron por interés personal ni al margen del compromiso con la ciudadanía, sino con convicciones democráticas, textualmente.

Tanto Salvadó como Caparrós han trasladado su apoyo a quienes todavía están pendientes de recibir la amnistía y han dicho que "la amnistía no borra el sufrimiento ni los años de presión personal y familiar, pero sí que abre la puerta a un nuevo escenario basado en el diálogo, la política y el respeto a la voluntad democrática del pueblo de Catalunya".