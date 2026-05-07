Auditores catalanes abordan el impacto de la IA en su profesión

Momento del encuentro - PERE DURAN / NORD MEDIA - CEC

GIRONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de auditores catalanes ha abordado el impacto de la inteligencia artificial (IA) en su profesión en la VIII Jornada d'Auditoria i Comptabilitat - Memorial Xavier Amargant, informa el Col·legi d'Economistes de Catalunya en un comunicado este jueves.

El acto ha contado con la presencia del alcalde de Girona, Lluc Salellas, que ha señalado que es necesario "poner en valor la aportación del sector auditor y hacer más visible el trabajo que hacen".

El decano del Col·legi d'Economistes, Carlos Puig de Travy, ha afirmado que en el momento económico actual, "la auditoría, la contabilidad y, en definitiva, la economía, son garantes de la confianza en los mercados".

La presidenta de la sede de Girona del colegio profesional, Rosaura Jiménez, ha celebrado que el encuentro haya llegado a la octava edición.

Durante el encuentro se han abordado cuestiones de actualidad que afectan a la profesión, como la figura del auditor en procesos de reestructuración.