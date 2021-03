El Auditori de Girona celebra su 15 aniversario y encara una nueva etapa

Josep Roca, Love of Lesbian e Ivo Pogorelich participarán en la celebración

El Auditori Palau de Congressos de Girona celebra su 15 aniversario con una programación especial del 3 al 12 de junio y encara una nueva etapa con un cambio de modelo en el proyecto musical, según ha explicado en un comunicado este martes.

La conferencia inaugural correrá a cargo del sumiller del restaurante El Celler de Can Roca, Josep Roca, y han programado conciertos de Ivo Pogorelich, Cala Vento, Love of Lesbian, así como el 'Concert per a piano i drons' con Marco Mezquida, Cor Geriona & Flock Drone Art, entre otros.

La programación se enmarca en las nuevas líneas estratégicas que afronta a partir de ahora el equipamiento, que apuesta por un nuevo modelo de proyecto musical y con convertirse en un referente en el campo del "turismo de reuniones", atrayendo a turistas de negocios en su vertiente de palacio de congresos.

ADAPTARSE A LA NUEVAS REALIDADES

La celebración de su 15 aniversario este mayo servirá como "punto de partida de una nueva etapa que se adapte a las nuevas realidades sociales, culturales, medioambientales y tecnológicas", ha explicado el vicealcalde y regidor de Cultura de Girona, Quim Ayats.

Ayats ha remarcado también la importancia del trabajo transversal entre los diferentes agentes culturales y los equipamientos musicales de la ciudad para dar apoyo a los artistas y fomentar "nuevas producciones arriesgadas y de valor añadido cultural".

Es en ese sentido que el director del Auditori de Girona, David Ibáñez, ha dicho que en esta nueva etapa busca reconectar el equipamiento con la ciudad y ser un punto de referencia a través de tres objetivos.

En primer lugar, quiere ofrecer una programación de servicio público, con la creación de un "ecosistema" que vincule y trabaje con los agentes y principales centros educativos musicales de la ciudad, apostando por el riesgo, el valor añadido, y los proyectos orquestados de ámbito local y nacional, tanto de música clásica como de moderna y tradicional.

En segundo lugar, quiere convertirse en un equipamiento de referencia, con una programación que los sitúe en el mapa catalán y estatal a través de la innovación, los estrenos, las coproducciones, los artistas internacionales y las actuaciones únicas en Catalunya.

Por último, busca ampliar la base social de la música en Girona, atrayendo nuevos públicos o proponiendo nuevos formatos de conciertos, entre otras iniciativas.

RECONVERSIÓN DEL FESTIVAL NITS DE CLÀSSICA

A partir de estos objetivos, tomarán un seguido de medidas, como por ejemplo la reconversión del Festival Nits de Clàssica en un paquete de acciones y proyectos.

Así, desdoblarán el ciclo de música Notes al Parc, que abarcará los meses de julio y agosto; desarrollarán un proyecto a partir de 2022 para potenciar el público joven hacia la música clásica, y el equipo de l'Auditori "reforzará y lanzará su acción en el ámbito de la música clásica".

Será una etapa comandada por Víctor Garcia de Gomar, que ha previsto acciones como el encargo a Benet Casablancas de un nuevo cuarteto de cuerda que estrenará el cuarteto Diotima, y el de dos conciertos de la integral de los 'Cuartetos dedicados a Haydn', de Wolfgang Amadeus Mozart, a cargo del Quartet Gerhard.

Asimismo, han programado un recital de Juan Diego Flórez y han posibilitado la incorporación de los coros de Girona en el proyecto participativo El Cor Canta, con una gira por diversos auditorios catalanes.