Aumentan un 9% las asistencias del turno de oficio por violencia de género y machista, según el ICAB

Miembos de la Junta de Gobierno del ICAB y de la Comissió de Dones, este martes 3 de marzo de 2026 - ICAB

BARCELONA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) ha presentado este martes, con motivo del 'Día Internacional de la Mujer', el balance de los datos del Turno de Oficio en materia de violencia de género y machista en Catalunya de 2025, año en el que las actuaciones aumentaron un 9,06% con respecto a 2024.

Del total de 12.852 actuaciones de esta tipología efectuadas en 2025, 9.956 se corresponden a casos de violencia de género y 2.896 a violencia machista, lo que se traduce en 1.068 más que el año anterior, pasando de una media de 32 asistencias diarias en 2024 a 35 en 2025.

Solo en enero de 2026, el turno de oficio ya ha realizado 976 asistencias a víctimas de violencia de género y machista, 3 más que en el mismo periodo de 2025: "La cifra es impresionante", ha lamentado la decana del ICAB, Cristina Vallejo, en una rueda de prensa este martes.

En declaraciones posteriores a los medios, la decana ha expresado que les "aterran" los datos, y que desde que las violencias sexuales y contra las mujeres se han concentrado en un mismo juzgado con la implementación de la Ley de Eficiencia Judicial, entre octubre de 2025 y hasta el 28 de febrero de 2026 han aumentado en un 2,7% las asistencias al detenido.

"Siempre estamos hablando de datos alcistas", ha dicho la decana, que por un lado lo ha atribuido a la prevención, dado que la víctima ahora tiene asesoramiento letrado desde la comisaría y, por otro, al aumento de delitos.

PLAN DE IGUALDAD

Vallejo también ha presentado este martes el plan de compromisos del ICAB para promover la igualdad en el seno de la abogacía, que ha sido elaborado por el Observatorio para la Plena Igualdad, y contempla, entre otras acciones, la creación del 'Premio a las Buenas Prácticas en materia de Igualdad'.

El objetivo es garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres, así como promover la igualdad de oportunidades en el acceso a posiciones de liderazgo puesto que, según los datos recopilados por el ICAB, en España solo el 28% de las mujeres están en posiciones directivas en despachos y solo el 24% son miembros de los consejos de administración de las firmas, aunque el 70% de los estudiantes de derecho son mujeres.

En el caso del ICAB, la Junta de Gobierno está formada por 9 mujeres y 7 hombres y, del total de 24.410 colegiados, 12.201 son mujeres y 12.209 son hombres.

Si se observan los datos referentes a menores de 35 años, 2.412 de los colegiados son mujeres y 1.494 son hombres y, de los ejercientes, ellas ya representan el 54%.

La diputada responsable del Observatorio para la Plena Igualdad, Natalia Martí, ha explicado que la creación del 'Premio a las Buenas Prácticas en materia de Igualdad' responde a la voluntad del ICAB de impulsar y dar visibilidad al liderazgo femenino dentro de la abogacía y en él pueden participar abogados que hayan destacado por contribuir con su actividad a una igualdad plena.

El segundo objetivo del Observatorio es actualizar el Estudio de Igualdad en el Sector Legal para conocer la evolución de los datos que se obtuvieron en la primera edición de 2022, y profundizar en temas como la brecha salarial o es techo de cristal, y el tercero es el ciclo de 'Diálogos por la igualdad', en el que se trabajan cuestiones como nuevos modelos de trabajo y conciliación.

La diputada de la Junta del ICAB, Cristina Díaz-Malnero, ha puesto en valor la reciente creación del una Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, un juzgado especializado que asume los casos en los que el menor es la víctima y el presunto agresor es mayor de edad --siempre que no esté relacionado con la violencia de género y machista-- y, desde su entrada en vigor, ya se han contabilizado 45 casos.

La diputada responsable de la Comisión de Mujeres, Vanessa Sánchez, ha reiterado el compromiso firme del ICAB de avanzar hacia la igualdad real y ha puesto el foco en una "desigualdad estructural continua en el ámbito laboral y económico" y, aunque en los últimos 10 años se ha reducido en 6,83 puntos la brecha salarial en España, hace falta seguir trabajando.

Por su parte, la presidenta de la Comissió de Dones Advocades del ICAB, Olga Arderiu, ha recordado que organizan conferencias mensuales, que realizan análisis de las problemáticas y que participan de forma activa en diferentes foros.

MANIFIESTO

Arderiu ha comenzado la lectura del manifiesto de la comisión que preside, en el que ha reafirmado su compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres y ha lamentado "el auge de los discursos reaccionarios y antifeministas".

Además, ha puesto el foco en la brecha salarial, que en la Unión Europea se sitúa en torno al 12%, lo que se traduce en menos ingresos y en pensiones más bajas para las mujeres, una expresión más de la discriminación estructural.

Las miembros de la comisión han dicho sentirse preocupadas porque más de la mitad de los hombres jóvenes en España consideren que el feminismo es "una herramienta de manipulación política" y se han reiterado en su compromiso en la defensa de la democracia y los derechos humanos ante cualquier forma de agresión para lograr una sociedad libre de discriminación.