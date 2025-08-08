Aumentan los hoteles que permiten el uso de sus piscinas sin necesidad de ser huésped, según Atrápalo

Supone el 15% de la facturación de propuestas de hoteles de la plataforma

BARCELONA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de hoteles que permiten el uso de sus piscinas exteriores, ubicadas en terrazas o azoteas, sin necesidad de ser huésped está aumentando, informa Atrápalo en un comunicado este viernes.

Por ello, la plataforma está apostando por estas actividades, que han alcanzado el 15% de la facturación relativa a propuestas en hoteles.

Ha añadido que, en muchas ocasiones, el acceso a la piscina va acompañado de ofertas gastronómicas como un desayuno, un 'brunch' acompañado de música en directo o un vermú, entre otros.

La product manager de Ocio Urbano de Atrápalo, Eva Cuervas, ha explicado que son actividades que van en aumento y que son "una opción excelente para aquellas personas que no pueden marcharse de la ciudad durante los meses de verano".

"Se trata del producto más de moda actualmente y, dentro de las propuestas que ofrecemos en hoteles, el acceso a la piscina exterior supone el 14% de las plazas vendidas", ha añadido.

PROPUESTAS EN HOTELES

Atrápalo ha explicado que ofrece un total de 112 propuestas de gastronomía y bienestar en hoteles, de los que el 60% están en Barcelona y Madrid.

Dentro de estas dos categorías, el 'day pass' a la piscina concentra el 26% de las plazas vendidas, y Cuervas ha señalado que estas categorías son una apuesta "importante" para sumar clientes que buscan, textualmente, cada vez más experiencias únicas.