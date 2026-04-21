Aumentan en 8 millones las ayudas para mejorar accesos y servicios en zonas rurales en Catalunya

La portavoz del Govern, Silvia Paneque, durante la rueda de prensa tras el Consell Executiu - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado aumentar en 8 millones de euros las ayudas para mejorar las vías de acceso a núcleos habitados, servicios básicos y explotaciones agrarias de áreas rurales y comarcas de montaña, informa en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

Así, el importe total será de 28 millones de euros para los presupuestos de entre este año y 2029, y se da respuesta al paquete de medidas urgentes para la prevención de incendios y la restauración de daños aprobado el pasado 15 de julio.

El paquete incluía la mejora de infraestructuras viarias rurales, con el objetivo de garantizar la accesibilidad, la cohesión territorial y el desarrollo sostenible.